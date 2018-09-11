SEC暂停两种追踪比特币和以太坊的投资产品交易

为什么要紧急发布暂停交易通知呢？" 美国证券交易委员会 缺乏由XBT Provider AB（publ）--总部位于斯德哥尔摩的瑞典公司--发布的比特币追踪一号和以太坊追踪一号的最新的、一致的和准确的信息"。该监管机构的网站称， "导致市场参与者对这些金融工具产生混淆。"

比特币追踪一号和以太坊追踪一号提供比特币和以太（BTC / USD，ETH / USD）的市场表现。该产品的目的是追踪比特币与以太坊在产品供应商选择的三个流动性最好的数字交易所的每日回报。

(图片 : SEC Twitter)

美国证券交易委员会引用了一个例子来说明这种混淆：经纪自营商为在美国以及某些交易网站提供和销售这些金融产品（CXBTF和CETHF）而提交的申请材料，将它们描述为"交易所交易基金（ETF）"。而其他公开信息将这些工具称为"交易所交易票据（ETN）"。

然而，发行商在其发行材料中将产品描述为"非股权挂钩凭据"。CXBTF和CETHF也在斯德哥尔摩的纳斯达克/ OMX上市和交易，最近也在OTC Markets Group运营的OTC Link（之前的"粉红单"）上交易。

那么ETF和ETN之间有什么区别？CXBTF和CETHF应该归类在哪里？

ETN是作为高级债券发行的结构性产品，因为它们是无担保的，所以更接近债券。 ETF是基础商品的交易工具，为基金的持有者提供跟踪，如股票、债券或黄金等。

目前，这些产品（CXBTF和CETHF）有时被称为ETF，但该术语通常涉及不同且通常更严格管制的产品。一些行业专家，包括最大的ETF提供商BlackRock Inc（BLK.N），已要求监管机构对用于描述ETF和其他类型投资产品的术语进行标准化。

美国证券交易委员会在7月份拒绝了Winklevoss兄弟第二次上市其比特币ETF的申请，突显其对投资者保护的担忧。

许多行业影响者纷纷在社交媒体表达他们对美国证券交易委员会的决定的意见。

VanEck / MVIS数字资产战略总监Gabor Gurbacs，其比特币ETF批准处于待审批状态直到9月30日，在推特上表达了对SEC的决定的看法：

(图片 : Gabor Gurbacs Twitter)

"我怀疑外国产品为什么可以在美国资本市场上持续这么长时间，而美国ETF因市场结构相关原因而被搁置。 也就是说，我认为监管机构应该让产品自由竞争，让投资者和经纪人决定他们想要购买/允许的产品。"

此外，美国证券交易委员会还警告运营商、股东和潜在购买者"应该仔细考虑上述信息以及所有其他现有信息以及公司随后发布的任何信息。"此外，他们"应当警惕根据"交易法"第15c2-11条规则，在交易暂停终止时，除非并且直到他们严格遵守所有规定，否则不得进行报价。"

"交易法"第15c2-11条要求经纪人或交易商向全国证券交易商协会提交为设立非纳斯达克场外股票证券初始定价条目时考虑的信息和基础因素。

根据本节必须提交的信息包括经纪自营商必须拥有的招股说明书、提供的发行通函副本、最新年度报告等，并且必须拥有发行人的最新年度报告。

美国证券交易委员会的命令属于1934年"证券交易法"第12（k）条的范围，该法案被称为"1934年证券交易法的紧急命令，采取临时行动以应对市场发展"。该紧急命令"授权委员会在发生某些重大市场动乱时，立即发布命令，以改变、补充、暂停或对委员会规范的事项或行动施加要求或限制"。

来源：财经时报