苹果发布双卡双待iPhone XS 股价重回跌势

北京时间9月13日凌晨1点， 苹果 公司在史蒂夫·乔布斯剧院举办 2018 年秋季新品发布会，第一个亮相的 苹果 最新版智能手表发布后，苹果股价一度抹平跌幅转涨。

苹果的Apple Watch Series 4外观变化为四年来最大，芯片运行速度提高两倍，是首款面向消费者的心电图功能非处方产品。苹果股价一度抹平发布会前的1%以上跌幅转涨。

接下来介绍的新版iPhone--iPhone XS拥有最先进的iPhone芯片，存储容量最大可达512GB，为iPhone史上之最。但媒体仍认为与去年版本相比无太大亮点，苹果股价盘中转跌。

此后，苹果邀请知名视频游戏设计师、游戏公司Bethesda Game Studios 的主管Todd Howard上台，展示Bethesda的iOS开发情况。他介绍了Elder Scrolls系列游戏的移动版Elder，称将在金秋发布，现在接受预订。苹果又邀请了开发者介绍增强现实（AR）应用Homecourt，它能自动识别篮球场地，用AI追踪射篮行动。

接着，负责苹果硬件的高级副总Phil Schiller 回到台上，介绍iPhone XS的新照相特色功能，提到支持双卡双待。他又介绍了一款新的iPhone X，名为iPhone XR，它有白色、黑色、蓝色、珊瑚红、黄色五种颜色，搭载无边框设计的显示屏，尺寸为6.1英寸，提供三种存储空间64G、128G和256G选择。

华尔街见闻注意到，高配版新款iPhone的起售价超过了1000美元，但仍在本月发售，iPhone XR下月开售。

iPhone XR、XS、XS MAX的起售价分别为749美元、999美元和1099美元，前一款XR将在10月19日接受预订，10月26日全面发售。后两款将从9月14日起接受预订，9月21日全面发售。

苹果发布会至此结束，其股价一度跌破220美元，跌幅达到约1.8%。

新iPhone支持双卡双待 苹果股价跌幅扩大

iPhone XS的电池续航时间增加了一个半小时，可拍出更细微的散焦照片，可以模糊背景，更强调拍摄的人像。拍完后，用户还可以调整相片的虚化背景。

iPhone XS具备双卡双待功能和千兆位局域网，将具备e-SIM技术，这一技术目前应用于Apple Watch和呼叫类iPad设备。

e-SIM卡是将传统SIM卡潜入设备芯片的嵌入式SIM卡。据介绍，三大美国电信运营商AT&T、Verizon和T-Mobile将支持iPhone XS的e-SIM技术。但中国市场发售的iPhone XS将只有普通的SIM双卡设置，不支持e-SIM卡。

此后苹果股价跌幅扩大到1%以上。

最大、最智能iPhone如期而至 股价转跌

苹果副总Phils Schiller介绍，iPhone XS有金色、银色和太空灰。iPhone XS有5.8英寸和6.5英寸。更大的iPhone XS型号被命名为iPhone XS MAX。iPhone XS Max是史上最大iPhone。

iPhone XS具备升级的Face ID面部识别功能，由诸多感应器和前摄像头支持，最大存储容量为512GB，其搭载芯片是智能手机史上最智能和最强大的。

iPhone XS及MAX型号均搭载4核GPU、6核CPU，其配置的A12芯片内置8核“神经网络引擎”（neural engine）。Schiller称新型芯片处理速度达到5万亿/秒。

苹果股价重回跌势，一度跌约0.8%。彭博社评论称，发布会迄今，iPhone X系列的情况大体类似去年发布的iPhone X。雅虎等媒体也认为，新款iPhone的硬件设施缺乏突破。

苹果智能手表迎四年最大“变脸” 心电图功能成亮点

据Williams介绍，Apple Watch系列4已经被“重新设计，并重新制造”。新款Apple Watch的背面将由陶瓷和蓝宝石玻璃制造，其显示屏将增大30%，扬声器声音较前代扩大50%。

Apple Watch Series 4搭载自定义设计芯片，其运行速度将提高两倍。其搭载的新型芯片能察觉到使用者的摔倒，并启动应急电话。它具备侦测心房颤动（AFIB）的功能，能感应到心脏跳动频率；将允许用户录制心电图。

系列4的外观变化为Apple Watch四年来最大。Williams称，Apple Watch系列4已经获得美国食品药品监督管理局（FDA）批准。Apple Watch心律不齐功能和心电图（ECG）功能将于今年稍晚提供给美国用户。它是首款直接面向消费者的ECG非处方产品。

Williams表示，Apple Watch系列4的电池续航能力与此前的一样，也为18个小时。系列4共有铝银色、金色和太空灰三种颜色可选，9月14日起接受预订，从9月21日开始全面发售，起售价399美元，携带通话功能的系列4售价499美元，系列3的售价下调至279美元。

Apple Watch 发布后，苹果股价跌幅由发布会前的1%以上一度收窄至0.5%左右，在介绍心电图功能后，股价转涨。

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*本文来自华尔街见闻（微信ID：wallstreetcn）。