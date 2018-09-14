第4代Apple Watch定位健康监护 或吸引老龄用户

苹果公司正在为其新一代Apple Watch瞄准一个新的用户群体：您的父母。
周三，苹果在加州库比蒂诺总部举行的特别活动上发布了第四代Apple Watch，其中增加的一系列新的健康功能显然是针对老龄用户的。
该装置中的新功能包括识别用户跌倒以及检测心房颤动（AFib）的心脏病，这两个特征在老年人中更常见。
哥伦比亚大学医学中心心脏病学研究员杰弗里韦斯勒说："预防跌倒，AFib检测和慢心率警报是婴儿潮一代关注的目标，这些疾病的患病率要高得多。" "如果，而且很有可能，苹果公司可以让年龄较大的人群正确使用这些设备，结果可能会发生巨大的变化。"
但是，让老年人掌握将这项技术并不像看起来那么简单。
首先，Apple Watch并不便宜，而且对于那些靠固定收入生活并且已经花费巨资管理慢性疾病的人而言仍然可能过于昂贵。
此外，对于那些没有在智能设备和触摸屏的世界长大的人来说，公司在改进用户体验方面还有很长的路要走。
苹果公司开始与Aetna这样的保险公司合作，这可能会数百万人在购买Apple Watch时获得补贴。
苹果还宣布了另一重大进展，即新的Apple Watch已被美国食品和药物管理局（FDA）批准用于测量心电图。
这可能只是苹果公司深入开展健康监测的开始，也是对老年用户最直接的吸引力--老年用户因许多健康问题而面临高风险。
通过将Apple Watch宣传为"智能健康监护人"，正如苹果首席运营官杰夫·威廉姆斯在舞台上所描述的那样，该手表可得到用户及其朋友和家人的亲来。随着美国假日季的临近，年轻人正在为妈妈和爸爸挑选完美的礼物，这可能意味着Apple Watch销售额的大幅提升。
来源：财经时报