第4代Apple Watch定位健康监护 或吸引老龄用户

苹果 公司正在为其新一代Apple Watch瞄准一个新的用户群体：您的父母。

周三，苹果在加州库比蒂诺总部举行的特别活动上发布了第四代Apple Watch，其中增加的一系列新的健康功能显然是针对老龄用户的。

该装置中的新功能包括识别用户跌倒以及检测心房颤动（AFib）的心脏病，这两个特征在老年人中更常见。

哥伦比亚大学医学中心心脏病学研究员杰弗里韦斯勒说："预防跌倒，AFib检测和慢心率警报是婴儿潮一代关注的目标，这些疾病的患病率要高得多。" "如果，而且很有可能，苹果公司可以让年龄较大的人群正确使用这些设备，结果可能会发生巨大的变化。"