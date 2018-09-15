市场震动！美股骤然转跌 人民币十分钟跌超百点

美东时间14日本周五，高开的三大美国股指本有望连续第二日集体收涨。但贸易消息传出后，三大股指迅速抹平稍早涨幅转跌。早盘涨超0.14%的标普500跌超0.15%。

离岸人民币兑美元失守6.87关口，不到十分钟内跌超100点，一度跌破6.8790，刷新日低，日内跌幅扩大到0.5%左右。

美元指数拉涨，一度升破94.95刷新日高，进一步逼近95，日内涨幅扩大到0.4%以上。

苹果股价加速下行，跌幅由约0.8%扩大到1.7%，盘初曾涨约0.2%。盘初曾涨超1%的卡特彼勒转跌，跌超1%。波音一度跌约0.2%，而后反弹，涨幅重新扩大到0.7%左右。

爱奇艺一度跌4.4%，58同城跌超2%，新浪、微博均跌超1.5%，阿里巴巴和百度跌超1%，虎牙跌4.7%，网易跌0.2%。

本周五上市的趣头条成为中概股少见的亮点，开盘半小时已四次暂停交易。

趣头条上市首日开盘即较发行价涨30%，开盘约两分钟后暂停交易，开盘不到20分钟，涨幅扩大到113%，第三次暂停交易，到第四次暂停交易时涨幅收窄至95.43%。

*本文来自华尔街见闻（微信ID：wallstreetcn）