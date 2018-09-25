京东跌超7%创逾一年半新低 路透长文报道刘强东案

在路透社长文曝光刘强东在美涉案详情后，在美上市京东股价下挫，再创新低。

据新浪科技，北京时间9月24日下午消息，路透社今日发布长文，详细讲述了刘强东在明尼苏达涉嫌强奸的那一夜，其中，女主角微信聊天记录首次曝光，称刘强东强迫与她发生关系。

报道称，当21岁的明尼苏达大学女学生回到自己在明尼阿波利斯公寓时，刘强东也在。半夜，她在微信上给一个朋友发了条消息，说刘强迫与她发生关系。

“我不愿意，”8月31日凌晨两点她在微信上写道，“明天我会想办法逃走，”她还请朋友不要打电话报警。

受害女性在微信上告诉她的一位友人，说她那晚喝酒很有压力。“这是一个陷阱，”她说，后来又说“我真的喝多了。”

报道中还援引了该名女大学生，“如果就我自己的话，我真想马上一死了之，”她说，“但我不忍心让爸妈伤心难过。”

面对路透社的报道，刘强东的代理律师表示，“路透社的报道与事实不符。”

据新浪科技，刘强东的刑事辩护律师Jill Brisbois女士曾对路透社表示：“路透社拟报道的文章与事实不符，这些指控与我们希望在结案后向公众披露的证据不一致，刘强东先生没有违反任何法律。”

Jill Brisbois进一步表示，她不能像其他人那样马上向媒体公开相关“证据”，因为我们尊重司法程序，并不想干涉司法程序。

她表示，希望真正的证据在案件结束时被公开，并认为路透社在没有获得事情的全貌，而且在案件尚未结案检查官还在审理案子的时候，就发表一个只含有一方观点的文章，是不公平的。

刘强东涉案 京东股价雪上加霜

本周一京东股价的表现不算意外。作为京东的实际掌控人，刘强东涉案无疑让市场担忧加剧，本月京东股价一跌再跌。

上月末到本月初，刘强东涉案消息传出后，三家美国律所宣布调查京东失实披露刘强东案情，京东或面临集体诉讼。9月5日当天，京东股价跌近11%，两日累跌约16%，市值累计蒸发逾70亿美元。

华尔街见闻此后提到，京东更像是刘强东一个人的王国。即便是在AB股权较为常见的科技公司中，像刘强东这样对京东的掌控也是较为罕见的存在。据华尔街日报报道，京东内部的公司条款规定，董事会不得在刘强东未出席的情况下，召开正式会议。也就是说，没有刘强东在场，京东的董事会就无法正常开会。

上周四美国明尼阿波利斯警方称，针对京东CEO刘强东的初步调查已经完成，现已转交给检方。检方将审议所有证据，随后决定是否起诉，但没有设定截止日期。靴子落地一半，京东美股当天盘初涨逾1%，重回27美元的一周新高。但这并未改变京东此前爆出的基本面问题。

在刘强东案曝光前，8月16日披露的财报显示京东利润下滑，明显逊于市场预期：

今年第二季度，京东持续经营业务的净亏损额约为分析师预期的八倍，持续经营业务的净利润同比下降约51%。

京东第二季度调整后每股收益0.33元人民币，分析师预估0.70元；当季净营收1223亿元人民币，同比增长31.2%，低于分析师预估的1229.1亿元人民币，同比增速创上市以来最低。

从经营数据来看，虽然有618促销，但是二季度京东商品交易总额（GMV）增速却几乎同上季度持平，显示出GMV增速乏力。

首发华尔街见闻文章《京东与特斯拉“成长的烦恼”》认为，纵观京东股价与每股收益的高相关性，倘若其三季度主要成长指标继续恶化，京东的股价困局将雪上加霜。

*本文来自华尔街见闻（微信ID：wallstreetcn）。