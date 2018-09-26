高通指责苹果盗取芯片机密 并泄露给英特尔

根据高通向位于美国圣地亚哥的一个高等法院提交的文件显示，高通指责苹果公司违反了此前作为高通客户时所签订的主软件（Master Software Agreement）协议，认为苹果公司窃取了“大量”机密信息和商业机密，并泄露给高通竞争对手 英特尔 ，以提高英特尔所提供芯片的性能。

高通于昨晚连夜提出了最新指控。这项新指控是2017年11月高通提起的另一项诉讼的一部分。

按照此前签订的主软件协议，苹果公司必须允许高通公司定期核实其与苹果共享的源代码软件和工具得到了适当的保护。 但高通称，苹果公司阻止其审计苹果对其源代码的使用，所以对苹果公司提起了诉讼。

据CNBC，高通公司的总法律顾问Donald Rosenberg表示，这一案件独立存在于高通与苹果已有的其他诉讼之外。

Donald表示，“非法使用高通宝贵的商业机密，并试图帮助竞争对手赶上，对我们造成了无可挽回的伤害，绝不能让他们继续下去。”

高通在诉讼中称，在苹果使用高通调制解调器的那些年里，高通为苹果提供了访问其机密软件工具的途径，帮助苹果将这些调制解调器整合到iPhone中。

高通表示，因为已有的诉讼，它得以发现苹果公司不断向英特尔工程师提供源代码和其他机密，来提高英特尔芯片性能的证据。消息人士表示，证据不仅包括电邮通信，还包括苹果公司的源代码开发历史和基于英特尔的手机中使用的代码。

过去，苹果公司一直使用高通提供核心的调制解调器芯片组来制造iPhone和iPad。但近年来，苹果开始有意寻求更多的供应商选择，甚至被曝出有意自己生产芯片，这让双方的合作关系恶化。2017年1月，苹果和高通的专利诉讼战打响。苹果称高通非法利用手机芯片领域的垄断地位，要求其退还约10亿美元承诺退还的专利使用费。

苹果和高通近两年来纷争不断。两者已经在 6 个不同国家的 16 个司法管辖区分别提起了 50 多项诉讼。苹果指责高通在使用其芯片和专利许可方面存在不公平条款，而高通则指责苹果侵犯了这些专利。

高通对苹果的诉讼将于四月的现有法庭日期进行。

*本文来自华尔街见闻（微信ID：wallstreetcn）。