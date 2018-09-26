加拿大出局？美贸易代表：美国准备推进没有加方的新NAFTA

距美加协议截止期不到一周，美国官员再度警告，若不达成协议，就可能将加拿大剔除在北美自由贸易协定（NAFTA）之外。

“我们当然不会说'因为加拿大才没有任何协议'，那毫无意义。我们肯定不会放弃。他们（加拿大）是美国重大的贸易伙伴。但我们会有一个高标准的协议，不会拿出低标准的来。”

美东时间25日周二，美国贸易代表莱特希泽在美国商会的一次聚会上表示，不管有没有加拿大参与，美国都准备推进新的NAFTA协议。美加谈判仍陷僵局。美国决定在墨西哥总统Enrique Pena Nieto9月30日卸任以前签署新协议。

莱特希泽称，美国与墨西哥的贸易协议是迄今最高标准的。美方希望加拿大能够加入美、墨达成的贸易协定。目前与加拿大达成贸易协定尚有一段距离，谈判中仍有一些关键问题有待解决。加拿大在关键问题上未做出让步。

莱特希泽上述讲话后，加元应声回落，美元兑加元由1.2940下方一度回到1.2950上方，抹平日内0.13以上的跌幅转涨，但目前又跌落1.2950，日内跌约0.06%。

莱特希泽的上述表态是特朗普政府对加拿大在NAFTA谈判方面的最新警告。

华尔街见闻此前提到，美、墨、加三个NAFTA协议国正试图在月底提交新协议的文本，赶在墨西哥新总统12月1日上任之前签署协议。按美国法律规定，国会需要90天的时间审议和表决，因此10月1日之前必须提交协议文本。

但截至上周五，直到访美四周的加拿大外长Freeland离开，美加谈判都没有出现实质性进展。

上周五，白宫经济顾问委员会主席Kevin Hassett表示，如果加拿大不能很快加入进来，修改后的NAFTA协议可能最终是美国和墨西哥的双边协议，而不是三边协议。

Hassett当时说，美加谈判正在非常接近最后期限，错过截止期，美国将不得不和墨西哥一道推进。美国已经给加拿大开出了公平的条件，在等待回音。他希望加拿大在最后一刻加入，但如果加方不参与，美国就会和墨西哥推进协议，在晚些时候解决和加方的问题。

最近美加双方都传出在谈判中让步的消息，但至今没有明确的谈判突破迹象。

上上周二，路透社援引两名直接了解加拿大谈判策略的信源称，加拿大准备好允许美国奶制品“有限进入”该国乳业市场。作为“回报”，加拿大希望美国可以让步，不要删除现有协议第19章的争端解决机制。特朗普当天表示，美加贸易对话进展顺利，加拿大非常希望与美国达成贸易协议。

但上上周四特朗普的态度突然强硬，表示如果协议不能按时达成，就把加拿大排除在外，并对加拿大征收汽车关税。《华尔街日报》援引知情人士称，特朗普计划将NAFTA改名为USMC，代表美国（US）、墨西哥（M）和加拿大（C），如果加拿大不同意美国主导的NAFTA改动，他会把C从USMC中去掉。

本周三，彭博社报道称，知情人士透露，本周美加两国依然无法达成北美自贸协定（NAFTA）协议，错过最新截止日期的可能性增大。报道认为，由于美加两国分歧巨大，除非有重大进展，目前看来，两国将无法达成协议。

此后加拿大媒体Canadian Press消息称，特朗普政府已经在NAFTA谈判上放弃了“购买美国商品”这一主张。墨西哥和加拿大都认为，它将限制各自国家竞标美国政府基础设施项目的能力。

上周五Freeland离开华盛顿回国，她访美四周进行了一系列NAFTA相关讨论，至今未见进展公布。上周三，她说与莱特希泽的会谈是富有建设性的，上周四说继续NAFTA谈判，目标仍然是实现对加拿大有力的贸易协议。

*本文来自华尔街见闻（微信ID：wallstreetcn）。