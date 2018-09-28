特斯拉盘后大跌近12% 美证监会指控马斯克证券欺诈

马斯克遭SEC指控的消息传出后，本周四盘后，特斯拉股价大跌，一度跌破271美元，跌幅逼近12%，跌至将近三周来最低点。

SEC称，马斯克做出了“一系列虚假和有误导性的表述”。他发推文自称“几乎确定”，如果他愿意，就可能让特斯拉私有化。而在发布相关推文前，马斯克本人既没有确认，也没有讨论任何可能的资金来源。

美东时间27日周四盘后公布的曼哈顿区法庭文件显示，美国证监会（SEC）起诉特斯拉CEO马斯克，指控其今年8月提出计划让特斯拉私有化系证券欺诈。

这是继美国司法部刑事调查后特斯拉面临的又一法务威胁。特斯拉最近已经遭遇管理层的人事巨震。上周五彭博消息称，特斯拉全球供应管理副总裁Liam O'Connor已离职。这是在一个月内选择离开特斯拉的第五名高管。

上周华尔街见闻提到，彭博社消息称，特斯拉公司和马斯克正因与私有化相关的声明，接受美国司法部的刑事犯罪调查，与此同时，美国证券监管部门对这一事件的民事调查也在进行。

特斯拉发言人此后表示，8月已经收到了美国司法部要求主动提交文件的请求，但未收到司法部的传票、没有被要求参加听证、没有启动任何正式的调查程序。由于司法部正在审议已经收到的信息，特斯拉认为这一事件会被快速解决。

“祸”起推文

美国证监会指责马斯克的上述罪名都源于一个多月前马斯克的一个推文。

美国当地时间8月7日，马斯克在Twitter上表示，他在考虑以每股420美元的价格将公司私有化，而且融资也搞定了。

这条消息发布于美股正常交易时段，或许马斯克当时根本没有意识到这一推文对于市场来说有多重要。在消息发布一小时20分钟后，特斯拉股价便飙涨7%，随后特斯拉股票交易暂停了一个半小时，当日收涨11%。

8月17日，马斯克接受《纽约时报》采访还原了十天前发推文宣布考虑将特斯拉私有化的情景，声泪俱下地回顾了过去所面临的巨大压力，称他发出这条消息是出于信息透明的考虑，在他发帖前，既没有旁人看到也没有人审查。

上述纽约时报报道还暴露了马斯克服药帮助睡眠的习惯，提到马斯克在采访中承认自己经常靠吃安眠药安必恩帮助缓解失眠。一些特斯拉的董事担心，有时他服这种药非但没有让他入睡，还造成他深更半夜在Twitter上发帖。另外，一些董事还知道，马斯克有时服用制造愉悦的娱乐性药物。

然而，资本市场不相信眼泪。17日当天，特斯拉股价低开低走，跌幅最大达到9.5%，最终收跌8.93%，收报305.5美元，收创十五日新低。

8月25日晚，特斯拉董事会通告，特斯拉将放弃私有化。马斯克向董事会表示，在考虑了所有因素后，他认为不再进行私有化交易是更好的决定。按北京时间算，当时距离马斯克公开有私有化打算才过去十七天，私有化方案十七天内尚未落地就胎死腹中。

“交付地狱” 叠加外部竞争 马斯克“压力山大”

除了官司缠身，特斯拉还面对越来越激烈的外部竞争和自身出货的局限。

9月11日，沙特主权财富基金与美国电动汽车公司Lucid Motors签署了逾10亿美元的投资协议，希望在2020年实现其首款电动汽车Lucid Air的商业发布。特斯拉一度跌超2%，本来还寄希望于沙特提供私有化必备的资金。

也在11日，奥迪在特斯拉的“后院”加州推出了全新电动SUV，并与亚马逊达成充电系统方面的合作，新车将于明年中旬在美国上市，虎视眈眈想要瓜分特斯拉的“主场”。

特斯拉在喜迎Model 3三季度产量大幅跃升的同时，交付问题成为新的困扰。此前一天，9月16日，在回复一位女性客户抱怨交付延迟问题道歉时。马斯克坦言，特斯拉已经从生产地狱变成了交付地狱。

对不起，我们现在已经从生产地狱变成了交付地狱。但是这个问题更容易处理。我们正在取得进展，应该很快就可以解决。

*本文来自华尔街见闻（微信ID：wallstreetcn）。