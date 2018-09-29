特斯拉前景难测：马斯克硬抗美国证监会！拒绝和解方案请超级律师

据CNBC消息，美国证监会（SEC）向马斯克提出对其证券欺诈指控的和解条件，包括特斯拉和马斯克本人都支付名义罚款，禁止马斯克任公司董事长两年，以及特斯拉任命两名新的公司独立董事，但马斯克拒绝在和解协议上签字。马斯克不愿承认任何罪行，认为和解和他本人的实际情况不符。在他看来，同意和解等于承认了相关的人生污点，这种做法他不能接受。

特斯拉前景难测，其CEO马斯克可能对证券欺诈的指控抗争到底。

彭博的消息和以上略有出入。彭博称，若和解，特斯拉应支付名义罚款，马斯克在短期内不得担任特斯拉CEO，并接受至少数百万美元的名义罚款。

福克斯新闻记者Charles Gasparino称，消息人士透露，美国证监会（SEC）执法部门提出，对被指控证券欺诈的马斯克实行CEO职务的“限时禁令”，作为双方和解的部分条件。

上述消息源还提到，马斯克聘请了前联邦检察官Christopher Clark，这是他决定反击SEC的关键。Clark曾帮助NBA达拉斯独行侠队老板库班推翻SEC对其内幕交易的指控。

华尔街见闻查看发现，Clark现为纽约律师事务所Latham & Watkins合伙人，曾经多次和SEC“交手”。该律所的Clark履历介绍，他曾代表库班在为期三周的联邦审判中全面推翻SEC对库班的所有指控，还曾帮助对冲基金Gryphon Partners驳回SEC指控其违反证券法的动议。

若上述消息属实，特斯拉因马斯克官司带来的不确定性将加剧，作为特斯拉的“灵魂人物”，马斯克被指控带来的负面影响不仅仅是罚款和马斯克个人名誉受损。若马斯克驳回SEC指控，还面临美国司法部的调查。即使与SEC和解，马斯克如果暂时离开高管职位，投资者也可能“抛弃”特斯拉。

SEC公布指控马斯克后，SEC前主席Harvey Pitt判断，如果马斯克被认定有罪，“他可能面临一系列惩罚.......罚款，一段时间乃至永久被禁止担任上市公司高管或董事”。永久禁止马斯克担任上市公司高管或董事，是SEC可以祭出的最严厉的惩罚措施。Harvey Pitt还预计，若美国司法部对马斯克提起刑事指控且罪名成立，马斯克不但面临更多罚款，还可能坐牢。

巴克莱分析师Brian Johnson新近报告指出，马斯克遭SEC起诉可能导致特斯拉公司损失几乎一半的市值，特斯拉股价可能会失去其每股约130美元的“马斯克溢价”。

“如果SEC成功禁止马斯克先生担任高级职员或董事，投资者将会把特斯拉重新定位作为一个利基汽车制造商，而不是一个创始人领导的多个行业的潜在颠覆者。”

本周四盘后，SEC公布，指控马斯克犯下证券欺诈的罪行，认为今年8月发布拟让特斯拉私有化的推文做了“一系列虚假和误导性的表述”。SEC高官称，基于大麻文化和自以为能取悦女友，马斯克公布了较当时股价溢价20%的计划特斯拉私有化价格，实际并未确认资金来源。

受马斯克被指控影响，本周四特斯拉股价盘后跌超13%。

本周五盘前，摩根士丹利重申对特斯拉的与大盘持平评级，花旗、巴克莱均下调特斯拉评级至卖出、并大幅下调其目标价。盘前特斯拉跌约13%。周五开盘，特斯拉大跌12%，盘中曾接近跌破268美元，跌幅一度超过14.7%，创三周新低，目前跌幅仍接近12％。

特斯拉五年期信用违约掉期价格也创下历史新高。

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