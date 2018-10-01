新版Nafta来了！美国和加拿大就新北美自贸协定框架达成一致

据多家媒体消息称，特朗普已经批准与加拿大的框架协议以进一步完善北美自由贸易协定。框架协议包括加拿大同意限制对美国汽车出口以及对美国进一步开放乳品市场。而加拿大总理特鲁多也将在周日晚些时候正式批准此协议。

在新自由贸易协定中，加拿大已经同意取消“class 7”的乳品定价协议，将向美国开放约3.5%的乳品市场份额，与此同时，加拿大政府也准备向受影响的奶农提供补偿。

据悉，特朗普将在11月30日墨西哥总统涅托任期的最后一天签署协议，之后递交国会。

多伦多星报表示，修订后的NAFTA将称作“USMCA”（The United States-Mexico-Canada Agreement,美墨加三国协议）。

另一个值得关注的重点是，加拿大已经同意将免除关税或近乎免税的对美出口汽车配额限制在260万辆。消息人士称，配额将允许加拿大的免关税汽车出口增长超过目前的产量水平。

本次热议的框架协议核心是乳制品市场准入、特朗普关于加拿大的主要贸易投诉以及第19章争议解决制度之间的权衡问题。

而特鲁多一再发誓要保存下来的第19章争端解决机制也将以当前形式在新北美自由贸易协定中保留下来。

两位消息人士还称，美加协议将允许加拿大消费者在线购买五倍以上的外国商品而无需支付进口税。

与此同时，一项附带协议将会提升美国对加拿大钢铁和铝的关税，特朗普政府也保证不会对大多数来自加拿大的汽车征收关税。

然而，上述两位消息人士还称，作为交换，加拿大将接受一项配额制度，该制度将对加拿大制造的汽车出口到美国市场实行更严格的限制。

加拿大官员称，尚未完成联合声明。而墨西哥经济部计划在墨西哥时间晚上10:30将其与美国的贸易协议文本发布到官网上。

环球邮报援引两位政府消息人士称，特鲁多于美国东部时间晚上十点召开了内阁会议，并将于周一上午11点再次在他的办公室召开了一次内阁会议，讨论这笔交易。与此同时，墨西哥经济部表示将向墨西哥参议院提交其与美国的初步NAFTA协议。

“还有一些棘手的问题，但我们正在尽力而为，”麦克诺顿告诉记者，并补充说他周一对交易“持谨慎乐观态度”。

特朗普的贸易顾问彼得纳瓦罗星期天早上告诉福克斯新闻，双方正在“善意谈判”，周一会有结果。

但值得注意的是，环球邮报也指出，在没有关税的情况下向美国提供更大比例的市场肯定会使乳制品游说团体陷入困境，这对于周一举行省级选举的魁北克省来说具有重大的政治影响力。

加拿大乳业农民发言人Lucie Boileau表示，“作为加拿大全国奶农协会，我们尚未向政府咨询”潜在的让步。

受此消息影响，加元兑美元涨幅扩大至0.7%，达4个月高点。

美国股指期货触及盘中高点，道琼斯指数期货上涨0.5％，纳斯达克指数期货上涨0.6％，标普500期货上涨0.5％。

自8月底特朗普政府与墨西哥达成初步的北美自由贸易协定以来，美国一直在敦促加拿大达成协议。特朗普先生希望在周一向国会发送交易文本，开始60天倒计时到最终签约。

美国总统特朗普的政府此前表示，加拿大必须在周日午夜（北京时间10月1日中午12点）前签署最新的《北美自由贸易协定》，否则将被排除在包括墨西哥在内的三边协议之外。此前美国已与墨西哥达成一项双边协定。

特朗普曾指责北美自由贸易协定导致美国制造业的就业机会流失，并希望对该协定进行重大改革。由于该协定支撑着每年1.2万亿美元的贸易，市场担心它的消亡会导致严重的经济混乱。

*本文来自华尔街见闻（微信ID：wallstreetcn）。