B站盘中飙涨逾16% 腾讯追加逾3亿美元投资占股比翻倍

10月3日周三，美股盘前，B站涨近15%，当天高开逾15%，盘初一度涨至15.5美元、日内涨幅扩大到16%以上，截至最近更新，B站涨幅已不足9%，尽管如此，若保持此涨幅，仍将收创三个多月新高。

截至本周二收盘，B站过去三个月累跌约3.6%。三个月来，B站盘中如此凶猛的涨幅只在8月末公布二季度财报当天出现过。

在此之前，北京时间13日晚间，哔哩哔哩（NASDAQ:BILI）和腾讯控股（00700.HK）联合宣布，双方已达成协议，腾讯控股（以下简称“腾讯”）将对国内领先的年轻人文化社区哔哩哔哩（以下简称“B站”）进行共3.176亿美元现金的投资，以每股12.67美元的价格购买B站2510万股新发行Z类普通股。

声明显示，根据该协议，腾讯将以每股12.67美元的价格，认购B站新发行的普通股（Z级普通股）共计25063451股，价值约3.176亿美元。其价格相当于B站每股美国存托凭证（ADS）12.67美元。该交易预计将于近期完成。交易完成后，腾讯对B站持股比例将增至约12%。之前数据显示，腾讯占股B站股份约5.2%。

据Zacks Investment Research分析，B站预期市盈率为47.45倍，市净率和市销率分别为2.72倍和7.32倍，同样不便宜。但现有研报覆盖B站的三位分析师中，两人给了强买入评级，一人给了买入评级，在过去90天的评级分数提升了22%，代表卖方信心一直不错。

华尔街见闻注意到，今年8月28日B站公布二季度财报，当季营业收入高于公司业绩指引上限，同比增长76％。当天B站股价盘中曾涨超19%。但次日，摩根大通分析师Binbin Ding就将B站的目标价从16美元下调至14美元，评级仍为超配。分析认为，这显示摩根大通对B站的发展前景抱有信心，下调目标价或与近期估值过高有关。

财报显示，B站二季度总营业收入10.265亿元，高于9.7亿至10亿元的业绩指引区间；月活用户8500万，移动MAU达7140万，同比增30%和39%，在同样增速下，明年有望实现月活破亿。

但二季度B站并没有达到市场希冀的扭亏为盈，还在继续“烧钱”。当季净亏损7030万元，同比增长40%。当季经营成本同比增长88%，超过营收和毛利润同比增速，进而吞噬利润。

华尔街见闻会员专享文章《上市后首份中报出炉！腾讯都迈不过的坎，B站迈过了吗？》此后指出，过于依赖游戏业务一直是B站为市场诟病的一点。监管暂停游戏版本号和备案审批等宏观风险令腾讯市值半年内缩水万亿，也让市场对腾讯、网易等大型游戏公司的收入前景感到担忧。二季度B站的手游业务占总营收比重已连续第二个季度下降，从一季度的79.38%降至76.92%。

另外值得一提的是三季度直接面临的监管风险。今年7月B站被有关部门约谈，随后发布下架一个月进行内容整改的公告。APP下架的负面影响将在三季度显现。

*本文来自华尔街见闻（微信ID：wallstreetcn）。开通华尔街见闻金卡会员，即刻获取金融市场体系化服务。*