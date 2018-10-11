媒体：特斯拉中国建厂现进展 10亿元竞标、最早本月拿地

知情人士向媒体称，特斯拉是上海一块拍卖土地唯一的竞标者。该土地的拍卖价格约为10亿元人民币（1.45亿美元）。
今年7月，特斯拉与上海市政府达成初步协议，在当地建设一家电动汽车工厂。上海工厂的年产量目标位50万辆，超过特斯拉目前加州工厂的产量。
在上海建设工厂将帮助特斯拉避开最高达40%的关税，让该公司更好的进入中国市场。华尔街见闻此前提到，该公司一直十分依赖中国这一全球最大的汽车市场来提高其电动汽车销售。中国市场为特斯拉2017年的总营收做出了大约17%的贡献，在华年销量估计为1.5万辆。
有分析认为，中国市场广阔，消费者购买力强，特斯拉在中国建厂可以缩短从制造到销售的周期和成本，是特斯拉当下的最优选择。此外，在上海建厂的另一好处在于，这可以帮助特斯拉实现本土化生产，避免进口关税，以更低的价格在中国销售。
今年7月，据看看新闻报道，特斯拉与上海临港管委会、临港集团共同签署了纯电动车项目投资协议。特斯拉公司将在临港地区独资建设集研发、制造、销售等功能于一体的特斯拉超级工厂（Gigafactory 3），该项目是上海有史以来最大的外资制造业项目。
不过，当时《财经》指出，7月的协议只是两方达成协议的签约仪式，特斯拉尚未拿地。当时，据接近项目的知情人士透露，工厂土地选址的大方向已定，并非特斯拉在临港的注册地址，将会位于泥城镇南面，在芦潮港一带。
*本文来自华尔街见闻（微信ID：wallstreetcn）。