媒体：特斯拉中国建厂现进展 10亿元竞标、最早本月拿地

知情人士向媒体称，特斯拉是上海一块拍卖土地唯一的竞标者。该土地的拍卖价格约为10亿元人民币（1.45亿美元）。

今年7月，特斯拉与上海市政府达成初步协议，在当地建设一家电动汽车工厂。上海工厂的年产量目标位50万辆，超过特斯拉目前加州工厂的产量。

在上海建设工厂将帮助特斯拉避开最高达40%的关税，让该公司更好的进入中国市场。华尔街见闻此前提到，该公司一直十分依赖中国这一全球最大的汽车市场来提高其电动汽车销售。中国市场为特斯拉2017年的总营收做出了大约17%的贡献，在华年销量估计为1.5万辆。