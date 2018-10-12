消息提振 离岸人民币盘中连破四道关口收复6.87

传出特朗普11月G20峰会会晤的相关消息后，人民币进一步回涨，在岸人民币接连收复6.88和6.90两道关口，离岸盘中更是收复6.87到6.90四道关口。

到12日4点59分，尽管离岸人民币又跌落6.87，报6.8784，仍终结了截至本周三的八日连跌。截至最近一次更新，离岸人民币失守6.88关口。

12日零点20分左右，离岸人民币涨至6.89元上方，3点25分左右再破6.88关口，五分钟后升破6.87，一度涨至6.8685，较亚太早盘低位6.9431元反弹接近750点，24小时内收复从6.87到6.94八道关口。

上述消息传出后，北京时间10月11日周四22点20分左右，离岸人民币兑美元在收复6.91关口后不到两小时涨约100点，收复6.90。

伴随离岸人民币走高，在岸人民币也在11日20点40分左右收复6.91关口，22点20分左右收复6.90关口，一度涨至6.8875，日内涨超0.5%，较日内低位回涨将近500点。

最终，到11日23点30分，在岸人民币兑美元夜间收报6.8888元，同样收复6.89，日内收复6.89到6.93五道关口，较周三夜盘收盘涨352点。

周四美股盘前，在逊于预期的美国9月CPI公布后，美元指数短线走低，一度跌破95.0，跌幅扩大到0.5%以上，后跌幅曾收窄到0.3%左右，但到了2点40分左右再度短线跌破95，截至最近一次更新，重上95，日内跌超0.4%。

北京时间11日当天，人民币中间价下调26点，报6.9098，连降八日，再创将近19个月新低。虽然股市大跌，但日间人民币汇市相对平静。

路透援引交易员评论称，美国财政部半年度汇率报告公布在即，汇率短期跌幅较为有限。

淡化单边预期 货币政策独立优先

本周人民币兑美元汇率的盘中最低一度达到6.9315，距离2015年“811”汇改以后的最低点6.9666只有351点的距离。不少机构认为，年内第四次降准进一步确认了当前货币政策更加关注稳增长。这或许也可以看到，央行把货币政策独立性摆在了较为优先的地位。

中国社科院学部委员余永定本周三在中证报撰文称，在上一轮人民币大幅贬值后，有些人认为随后的稳定是中国央行出手的结果，但随后美元指数的下跌表明情况并非如此。考虑到中国经济基本面，很难想象人民币会跌到触发金融危机的程度，即使汇率跌破7也必须坚持不干预政策。

余永定表示，这段经历给了我们一个明确的教训：不要惊慌。对于市场参与者而言，这意味着要避免大规模的资本外逃。对货币当局而言，这意味着即使美元兑人民币汇率跌至7以下也必须坚持不干预政策。只要有了这种忍耐，汇率制度改革就可能最终大功告成。

中国人民银行货币政策委员会委员、中国发展研究基金会副理事长刘世锦本周一刊发于《经济日报》的文章中也提到，应以平常心看待人民币汇率的波动，相比2016年的单边贬值，本轮人民币汇率虽总体下行，但双向波动明显，市场预期总体稳定。

华创证券认为，年内人民币汇率破7概率低。首先美元难再强，美元指数95-97的压力位明显；其次，国内结售汇基本面并未明显恶化，贬值预期较低；再次，央行逆周期调节的维稳意愿较强，经济数据向下兑现过程中避免汇率踏入无人区形成风险偏好的共振。

本周四，中国央行行长易纲向财新表示，目前中国宏观经济运行平稳，防范金融风险初见成效，年初预定的增长目标可以实现。“多年来，我们一直在说去杠杆。现在杠杆稳住了，是个重大的变化。”易纲称，目前中国央行所有货币政策都是以国内经济为主要考虑。从各项指标看，经济都在一个不错的区间运行。国际收支大体平衡，金融风险总体可控。

*本文来自华尔街见闻（微信ID：wallstreetcn）。