中国9月出口同比增速加快至14.5% 贸易顺差进一步扩大

中国9月进口同比(按美元计) 14.3%，预期 15.3%，前值 20%。

中国9月出口同比(按人民币计) 17%，预期 9.2%，前值 7.9%。

中国9月进口同比(按人民币计) 17.4%，预期 15.2%，前值 18.8%。

具体到各分类品种而言：

中国9月原油进口3721万吨，为5月以来新高。 铜矿砂及精矿进口量创纪录新高，达193万吨。 煤炭出口17.7万吨，进口2514万吨。大豆进口801万吨。铁矿石进口9347万吨。天然及合成橡胶进口60.7万吨，8月为60.9万吨。

前三季度：外贸运行稳中有进 影响总体可控

海关总署新闻发言人李魁文表示，总体来看，今年以来我国外贸运行态势总体平稳，稳中有进，外贸高质量发展有序推进，虽然国际经济贸易领域仍然存在一些不确定、不稳定因素，特别是中美经贸摩擦对我外贸发展造成了一定的困扰和冲击，但产生的直接影响和间接影响总体可控。

除此之外，中国的国际市场布局更加优化。随着中国对外开放水平的进一步提高，广大进出口企业也在积极开拓多元化的出口市场，中国对外贸易的“朋友圈”也越来越大。

海关统计数据显示，前三季度中国在与传统贸易伙伴保持良好增长的同时，与“一带一路”沿线国家，与非洲、拉丁美洲进出口贸易均保持了较快增长速度，与上述地区外贸增速分别高出了整体增速3.3个、3.9个和3.8个百分点。其中，对俄罗斯、埃及和巴西进出口分别增长了19.4%、22.9%和16.4%。

而一系列稳定外贸增长措施效应逐步显现。今年以来，我国陆续出台了一系列减税降费、优化口岸营商环境促进跨境贸易便利化等有效措施。其中，降低进口增值税税率、降低药品、汽车及其零部件、日用消费品等进口关税，有效促进了进口增长。

李魁文表示，综合来看，前三季度我国外贸进出口增长主要为数量拉动，表明内外需求比较活跃。据初步测算，从海关数据来看，前三季度我国进口数量指数为109.5，数量增长对进口增长的贡献为68.7%。同期，进出口价格指数分别为104.2和101.8，对进、出口增长的贡献都在30%左右。

四季度外贸预期：受基数太高影响 进出口增速可能放缓

前三季度我国外贸进出口较快增长，为全年外贸稳中有进奠定了坚实的基础。同时，当前国际环境不确定、不稳定因素仍然较多，中美经贸摩擦不断升级，全球货物贸易的增长态势也面临着挑战。

近期，主要国际组织纷纷下调了全球增长预期，尤其是10月9号国际货币基金组织对2018年和2019年全球增长率的最新预测值均为3.7%，较此前的预测值均下调了0.2个百分点。

此外，去年四季度我国外贸进出口规模相比三季度提升了5%，受基数抬高因素的影响，今年四季度外贸进出口增速可能会有所放缓。

但随着我国供给侧结构性改革的深入推进，经济发展内生动力进一步增强，市场多元化和贸易便利化不断取得新的进展，李魁文表示，预计全年我国外贸进出口将保持平稳增长，质量和效益进一步提高。

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