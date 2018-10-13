特斯拉来华或再进一步！上海临港推出86万平方米造车用地

有消息称，特斯拉正在中国上海购地，竞拍价格为10亿元人民币（1.45亿美元），这与9月上海土地局的一则公告不谋而合。上海临港将大概率成为特斯拉超级工厂的所在地。

9月26日，上海市规划和国土资源管理局挂出一则土地出让公告，出让对象为临港重装备产业区04PD-0303单元Q01-05地块。地块位置为东至规划预留东海二桥控制线绿化带,南至人民塘绿化带，西至南奉界河绿化带，北至老里塘河绿化带；出让面积为864885平方米；准入产业类型为新能源车整车产业制造。保证金为9730万人民币。

周四，彭博社引述知情人士消息称，特斯拉正在中国上海购地，竞拍价格为10亿元人民币（1.45亿美元），是参与竞购的唯一买家。

特斯拉将大概率在上海临港建造其超级工厂。

公告还显示，仅有一家竞买申请人提交了竞买申请。

综合来看，报道与公告的内容基本吻合。

澎湃新闻称，前述地块应该是属意特斯拉的，但目前拍卖程序还未结束，能否归属特斯拉要看最终的拍卖结果。

有分析认为，中国市场广阔，消费者购买力强，特斯拉在中国建厂可以缩短从制造到销售的周期和成本，是特斯拉当下的最优选择。此外，在上海建厂的另一好处在于，这可以帮助特斯拉实现本土化生产，避免进口关税，以更低的价格在中国销售。

今年7月，曾有报道特斯拉将在临港地区独资建设集研发、制造、销售等功能于一体的特斯拉超级工厂（Gigafactory 3），该项目是上海有史以来最大的外资制造业项目。但该消息迟迟未得到确认。

特斯拉与上海市政府达成初步协议，在当地建设一家电动汽车工厂。上海工厂的年产量目标位50万辆，超过特斯拉目前加州工厂的产量。

8月，彭博社曾援引一位知情人士的话称，特斯拉上海工厂的建设成本高达50亿美元，该公司正考虑从当地合作伙伴那里筹集部分资金。

*本文来自华尔街见闻（微信ID：wallstreetcn）。