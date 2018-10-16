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高盛警告：iPhone在中国需求将“迅速放缓” 苹果盈利或令人失望
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2018年10月16日 星期二 01:19 AM

高盛新近报告对苹果发出警告：中国市场的需求将迅速放缓，今年四季度的盈利可能低于预期。

10月15日周一，高盛分析师Rod Hall在客户报告中称：

“多方迹象显示，中国消费者对苹果产品的需求在迅速降温，我们认为这可能很容易影响到苹果今年秋季在该市场的需求。”

Hall承认，今年二季度苹果在中国智能手机市场的业绩有所好转，但他预计，三季度销量将同比下降15%。

Hall说，虽然iPhone XR和XS Max这些大屏新机可能至少部分抵消宏观的负面影响，但高盛怀疑，在进入年末重要购物季时，如果中国消费者需求继续疲软，新iPhone无法完全解决问题。

苹果的上行潜力主要依赖中国消费者对大屏手机的需求，如果消费者需求疲软的情况持续下去，并影响到高端市场，苹果四季度业绩优于预期并上调盈利预期的潜力可能下降。

上述报告公布后，苹果股价本周一盘前下跌0.5%，当天低开低走，开盘跌逾0.4%，盘中一度跌破218美元，跌幅超过2%，截至发文跌幅收窄到1.3%以内。

 

 

不过，从评级和目标价看，Hall并未看空苹果。他给予苹果股票中性评级，目标价定为240美元，略高于华尔街目标价均值。据彭博统计，目前华尔街机构给予苹果买入评级的有29个，16个评级为持有，仅有2个卖出，平均目标价234美元。

*本文来自华尔街见闻（微信ID：wallstreetcn）。

 

 

此文章为转载，不代表IBTimes中文网的立场和观点。

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