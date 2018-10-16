中国9月CPI创7个月新高 PPI创5个月新低

根据今早国家统计局公布的数据显示，中国9月CPI和PPI增速均与预期一致，但CPI同比增长2.5%，高于前值 2.3%，受夏秋换茬以及部分地区遭受台风等极端天气影响，鲜菜价格上涨9.8%，涨幅比上月扩大0.8个百分点，影响CPI上涨约0.25个百分点。PPI涨幅比上月回落0.5个百分点，主要受去年同期对比基数较高影响，生产资料价格上涨4.6%。

中泰证券分析称，近几个月供给侧限产导致商品价格高位震荡，但地产、汽车等需求逐步回落，PPI同比难改下行趋势。市场普遍对CPI走势更为担忧，但CPI上行幅度有限：一方面鲜菜涨价具有季节性和短期性，影响在逐步消退；另一方面猪价在四季度和明年春节后下跌概率均较大，会成为超出市场预期的变量；此外，经济需求回落会对非食品价格构成压力。

此前8月PPI同比增长4.1%，预期是4%，前值是4.6%。8月CPI同比增长2.3%，预期为2.1%，前值为2.1%。

CPI短期继续上行 但猪价回落或超预期

9月CPI环比上涨0.7%，同比继续小幅回升至2.5%。极端天气、中秋国庆“双节”和季节性三方面因素共同推升食品价格走高，食品CPI环比上涨2.4%，同比回升至3.6%；教育、房租、衣着、油价推动非食品价格环比涨幅扩大至0.3%，但由于基数较高，同比回落至2.2%。

各类商品及服务价格环比变动情况

从环比看，CPI上涨0.7%，涨幅与上月相同。

食品烟酒价格环比上涨1.5%，影响CPI上涨约0.46个百分点。其中，鲜菜价格上涨9.8%，影响CPI上涨约0.25个百分点；畜肉类价格上涨2.5%，影响CPI上涨约0.11个百分点（猪肉价格上涨3.7%，影响CPI上涨约0.09个百分点）；蛋类价格上涨2.2%，影响CPI上涨约0.01个百分点；禽肉类价格上涨1.1%，影响CPI上涨约0.01个百分点；水产品价格下降1.5%，影响CPI下降约0.03个百分点。

其他七大类价格环比六涨一降。其中，衣着、教育文化和娱乐、居住价格分别上涨0.7%、0.5%和0.4%，交通和通信、医疗保健、生活用品及服务价格分别上涨0.3%、0.2%和0.1%；其他用品和服务价格下降0.2%。

在食品中，鲜菜、鲜果和鸡蛋价格分别上涨14.6%、10.2%和6.2%，三项合计影响CPI上涨约0.55个百分点；牛肉、羊肉和禽肉价格分别上涨3.8%、11.1%和4.4%，三项合计影响CPI上涨约0.10个百分点；猪肉价格下降2.4%，降幅继续收窄，影响CPI下降约0.06个百分点。

各类商品及服务价格同比变动情况

从同比看，CPI上涨2.5%，涨幅比上月扩大0.2个百分点。其中，食品价格上涨3.6%，影响CPI上涨约0.69个百分点；非食品价格上涨2.2%，影响CPI上涨约1.78个百分点。

在食品中，鲜菜、鲜果和鸡蛋价格分别上涨14.6%、10.2%和6.2%，三项合计影响CPI上涨约0.55个百分点；牛肉、羊肉和禽肉价格分别上涨3.8%、11.1%和4.4%，三项合计影响CPI上涨约0.10个百分点；猪肉价格下降2.4%，降幅继续收窄，影响CPI下降约0.06个百分点。

在非食品中，居住价格上涨2.6%，影响CPI上涨约0.56个百分点；教育服务和医疗保健价格分别上涨3.1%和2.7%，合计影响CPI上涨约0.42个百分点； 汽油和柴油价格分别上涨21.2%和23.5%，合计影响CPI上涨约0.40个百分点。据测算，在9月份2.5%的同比涨幅中，去年价格变动的翘尾影响约为0.5个百分点，新涨价影响约为2.0个百分点。

中泰证券分析称，10月以来农产品批发价格指数快速回落，菜价冲高的短期影响逐步消除，预测10月CPI同比或小幅上行至2.6%。

PPI环比涨幅扩大 同比涨幅回落

9月PPI环比上涨0.6%，考虑到高基数，同比继续回落至3.6%。从行业来看，国际油价上涨推动石油、煤炭及其他燃料加工业、油气开采价格环比涨幅扩大；有色冶炼加工价格由降转升，但黑金冶炼加工涨幅回落。

工业生产者价格同比变动情况

从同比看，PPI上涨3.6%，涨幅比上月回落0.5个百分点。

其中，生产资料价格上涨4.6%，涨幅比上月回落0.6个百分点，主要受去年同期对比基数较高影响；生活资料价格上涨0.8%，涨幅比上月扩大0.1个百分点。

在主要行业中，涨幅回落的有非金属矿物制品业，上涨8.1%，比上月回落0.9个百分点；黑色金属冶炼和压延加工业，上涨7.2%，回落2.3个百分点；化学原料和化学制品制造业，上涨7.0%，回落0.9个百分点；煤炭开采和洗选业，上涨3.6%，回落2.1个百分点。

上述四大行业合计影响PPI同比涨幅回落约0.32个百分点。涨幅扩大的有石油和天然气开采业，上涨41.2%，比上月扩大1.6个百分点；石油、煤炭及其他燃料加工业，上涨24.1%，扩大1.4个百分点。此外，有色金属冶炼和压延加工业价格由升转降，下降1.7%。

据测算，在9月份3.6%的同比涨幅中，去年价格变动的翘尾影响约为1.9个百分点，新涨价影响约为1.7个百分点。

在工业生产者购进价格中，建筑材料及非金属类价格同比上涨10.0%，燃料动力类价格上涨9.2%，黑色金属材料类价格上涨5.1%；有色金属材料及电线类价格下降0.4%。

工业生产者价格环比变动情况

从环比看，PPI上涨0.6%，涨幅比上月扩大0.2个百分点。

其中，生产资料价格上涨0.7%，涨幅比上月扩大0.2个百分点；生活资料价格上涨0.1%，涨幅比上月回落0.2个百分点。从调查的40个行业大类看，价格上涨的有30个，持平的有4个，下降的有6个。

受国际油价变动影响，石油及相关行业价格涨幅较大，其中，石油、煤炭及其他燃料加工业上涨4.0%，涨幅比上月扩大2.3个百分点；化学纤维制造业上涨3.9%，扩大1.9个百分点；石油和天然气开采业上涨3.8%，扩大3.0个百分点；化学原料和化学制品制造业上涨1.0%，扩大0.4个百分点。

上述四大行业合计影响PPI上涨约0.32个百分点，是PPI环比涨幅扩大的主要原因。有色金属冶炼和压延加工业价格由降转升，上涨0.3%。黑色金属冶炼和压延加工业价格上涨1.5%，涨幅比上月回落0.6个百分点。

中泰证券对此表示，10月以来油价再度上调，钢价走平，煤价略升，预测PPI环比上涨0.3%，但考虑到高基数因素，预测PPI同比进一步回落至3.3%。

综合来看，近几个月供给侧限产导致商品价格高位震荡，但地产、汽车等需求逐步回落，PPI同比难改下行趋势。市场普遍对CPI走势更为担忧，但CPI上行幅度有限：一方面鲜菜涨价具有季节性和短期性，影响在逐步消退；另一方面猪价在四季度和明年春节后下跌概率均较大，会成为超出市场预期的变量；此外，经济需求回落会对非食品价格构成压力。

数据持续更新中。。。

*本文来自华尔街见闻（微信ID：wallstreetcn）。