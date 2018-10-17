科技巨头再暴数据泄露 苹果称数百名中国用户Apple ID被盗

早些时候，媒体报道称，数百名中国用户的Apple ID被黑客入侵。黑客使用网络钓鱼诈骗对账户进行攻击。所谓钓鱼是指通过误导性的电子邮件或链接窃取信息的常见做法。受影响的用户并未在其帐户上启用双层身份验证。

据知情人士向CNBC透露，在调查欺诈交易时，苹果并没有发现任何公司系统遭到破坏的迹象。

苹果公司在一份声明中表示：“我们对这些网络钓鱼诈骗对我们客户造成的不便表示遗憾。我们主动识别可疑活动并与受影响的客户联系。我们强烈建议所有用户启用双层身份验证，以防止他人未经授权访问其帐户。”