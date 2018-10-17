科技巨头再暴数据泄露 苹果称数百名中国用户Apple ID被盗

苹果公司周二表示，“少数”中国用户的Apple ID被盗，账户被盗用进行支付。
早些时候，媒体报道称，数百名中国用户的Apple ID被黑客入侵。黑客使用网络钓鱼诈骗对账户进行攻击。所谓钓鱼是指通过误导性的电子邮件或链接窃取信息的常见做法。受影响的用户并未在其帐户上启用双层身份验证。
据知情人士向CNBC透露，在调查欺诈交易时，苹果并没有发现任何公司系统遭到破坏的迹象。
苹果公司在一份声明中表示：“我们对这些网络钓鱼诈骗对我们客户造成的不便表示遗憾。我们主动识别可疑活动并与受影响的客户联系。我们强烈建议所有用户启用双层身份验证，以防止他人未经授权访问其帐户。”
而近来，用户信息遭到泄露的科技巨头并非只有苹果一家。
上周五，Facebook透露，9月的黑客行为让攻击者获得了数百万的电话号码和电子邮件地址。
该公司在博客文章中表示，黑客利用其控制的40万个账户获得了3000万Facebook用户账号的访问令牌。这些令牌让用户可以在不输入密码的情况下，登陆Facebook个人主页。
Facebook表示，在3000万受影响的用户中，有1400万人用户的信息被黑客获取。这些信息包括姓名、联系信息以及敏感信息（性别、关系状况、搜索记录和最近的登陆位置）。另有1500万用户的名字和联系信息遭到窃取。目前，Facebook已为所有这些用户重置访问令牌。
*本文来自华尔街见闻（微信ID：wallstreetcn）。