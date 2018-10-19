离岸人民币震荡：美股盘初跌破6.95关口 尾盘升破6.94

整个美股交易时段，离岸人民币兑美元一路走低，最深跌约0.3%，刷新日低至6.9524元。但从美股收盘前两小时起收复部分跌势，接连突破6.95和6.94两道关口，日交投区间为6.9241-6.9524。这一汇率在北京时间19日04:59报6.9396，较周三纽约尾盘跌94点。

在岸人民币兑美元今日官方收盘价报6.9409，较上日官方收盘价跌160点，较上日夜盘收盘跌174点。

进入夜盘时段，在岸人民币兑美元（CNY）收复6.94关口，北京时间18日23:30收报6.9382元，较周三夜盘收盘跌147点；全天成交量447.99亿美元，较周三增加70.45亿美元。金融博客Zerohedge指出，在岸人民币已经连跌五日。

人民币汇率今日在低位震荡，也与美元指数显著走高有关。美元指数在周四美股尾盘一度上冲96的整数关口，交投接近10月9日以来的一周最高。

人民币对美元中间价今日下调172点，降幅创9月10日以来最大，报6.9275，创2017年1月以来最低水平。

中行国际金融研究所研究员王有鑫认为，经济基本面并没有出现大的变化，人民币近期急贬主要受外部因素影响，例如中美货币政策持续分化等。此外，受美债收益率快速上涨影响，新兴市场再度遭遇“股汇”双杀，风险逐渐蔓延至国内，人民币也存在补跌需求。

消息面上，美国财政部在美东时间10月17日周三公布了半年度汇率政策报告，未把中国列为汇率操纵国，即认为中国没有操纵汇率以获取不公平贸易优势。

对此，中国外交部发言人陆慷回应称，中国作为一个负责任大国，多次重申无意搞竞争性贬值，也无意将人民币汇率作为工具来应对贸易争端等外部扰动。下一步，中国将坚定不移地深化汇率市场化改革，继续完善以市场供求为基础、参考一篮子货币进行调节、有管理的浮动汇率制度，继续保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。

*本文来自华尔街见闻（微信ID：wallstreetcn）。开通华尔街见闻金卡会员，即刻获取金融市场体系化服务。* 离岸人民币（CNH）兑美元北京时间



