科学家警告：全球变暖导将致干旱 800年破坏力最强干旱将重演

华盛顿州立大学最新的研究报告称，随着全球气候的变暖，过去800年已知最具破坏力的干旱--“大干旱”（the Great Drought）极有可能重演，甚至更糟。

所谓的“大干旱”是指19世纪70年代中期（1870年代），亚洲、巴西和非洲普遍发生农作物歉收。“大干旱”与有记录以来厄尔尼诺超级周期最极端的表现有关。华盛顿州立大学环境学院的教授Deepti Singh使用降雨记录和气候重建模型来描述导致大干旱的环境条件。

“导致大干旱和全球饥荒的气候条件是由自然变化引起的。随着全球变暖加剧了水文影响，它们的再次出现可能再次破坏全球食品安全。”Singh和她的同事在10月4日在线发表的《气候杂志》上写道。

在研究报告发表几天后，联合国政府间气候变化专门委员会(IPCC)同样发布警告称，全球变暖可能导致数亿人遭受严重的干旱、洪水、酷暑和贫困。

华盛顿州立大学表示，全球饥荒是现代最严重的人道主义灾难之一，可与1918-1919年的流感大流行、第一次世界大战和第二次世界大战相提并论。在环境灾难中，这是最糟糕的状况。

“从非常真实的意义上讲，1876-78年的厄尔尼诺和气候事件促成了全球的不平等，这种不平等后来产生了'第一世界'和'第三世界'。Singh称。

Singh的报告是对19世纪70年代气候条件的首次全球尺度分析。没有其他深入的研究能描述导致大干旱的原因。

Singh说，海洋表面温度的自然变化导致了干旱，今天可能会发生类似的天气事件，但情况会更糟。研究人员说，随着温室气体的增加和全球变暖，未来厄尔尼诺事件可能会加剧，在这种情况下，“如此广泛的干旱可能会变得更加严重”。

Singh警告说，“这样的极端事件仍将对全球粮食系统造成严重冲击，脆弱国家的粮食不安全可能因当今高度互联的全球粮食网络而加剧。”

尽管华盛顿州立大学的科学家、联合国和政府间气候变化专门委员会(IPCC)都在警告即将到来的气候危险，但特朗普总统周日在接受哥伦比亚广播公司(CBS)的《60分钟》(60 Minutes)节目采访时表示，气候变化科学家有一个“政治议程”，因为他对人类是否应对地球气温上升负责表示怀疑。

特朗普认为气候变化可能不是由人类引起的，并补充说他不想采取可能削弱美国经济的行动。

*本文来自华尔街见闻（微信ID：wallstreetcn）。