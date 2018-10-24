决定提前发布财报、两家做空机构突然做多：特斯拉逆市大涨10%！

原文首发于10月23日21:55分，现更新美股午盘前细节。
全球电动车巨头特斯拉将原定于11月7日发布的2018年三季度财报，提前到本周三（10月24日）美股盘后公布，被市场认为是利好消息。香橼研究等多家做空机构转而看涨特斯拉，也令特斯拉周二股价逆市大涨10%，创10月3日以来最高。
首先，特斯拉通常在11月初公布三季度财报，2015年和2017年都延续这一传统。当2016年三季报提前到10月公布时，当季营收增速超出市场预期的幅度高达21%，并罕见实现了GAAP项下的季度盈利2190万美元。彭博社目前统计的预期是今年三季度经调整后亏损0.08美元/股，但从三季度结束后特斯拉官方披露的电动车生产与交付创纪录数据看出，公司可能要“提前报喜”。
就在特斯拉本次公布财报的前一天，香橼研究和Moxreports等多年的特斯拉大空头态度发生180度逆转，都称正在做多特斯拉。香橼研究（Citron Research）还发表了一份长达9页的报告，援引多家第三方机构统计的数据和图表，试图证明“没有竞争对手”是现阶段不能做空特斯拉的理由。
香橼主编Andrew Left表示，在更了解电动车行业之后，放弃了过去五年做空特斯拉的策略。由于“平民神车”Model 3被证明是成功的，许多特斯拉公司的预警信号被证明并不重要。他认为，围绕特斯拉的数据“过于引人注目”，可以得出“特斯拉刚刚渡过难关、转危为安”的结论。
香橼研究认为，由空转多的理由很简单--特斯拉正在摧毁竞争对手，很多年内市场上不会出现“特斯拉杀手”（Tesla Killer）：
“最近所有信息都显示，特斯拉占据了电动汽车行业的主导地位，看起来特斯拉是唯一一个可以真正生产与销售电动车的公司。就像魔术戏法一样，当所有人都聚焦马斯克抽大麻烟的时候，他正在静悄悄地点燃整个汽车行业。”
研报开头打趣称：“尽管你可能不相信自己的眼睛，我们也不相信有朝一日会写出这样的话。”香橼认为，做空头最大挑战是要持续检验自己的理论，确保事态没有发生任何改变。但空头必须只关心事实，忽略所有的预设和偏见。正是在大量的分析与尽职调查后，“我们首次宣布，香橼正在做多特斯拉”，这个观点五年前则会被嗤之以鼻。
研报引用的数据主要在论证对特斯拉需求的持久性。今年前9个月，特斯拉Model 3完全占据了中型豪华车市场的主导地位，更贵的Model S是大型豪华车市场最畅销的车型。香橼认为，“看起来是特斯拉的竞争对手在吃Ambien安眠药”，呼应了纽约时报专访披露的马斯克服药问题。
研报的核心论据是梅赛德斯、宝马和奥迪今年销量同比大幅下滑，说明人们在美国经济上行的阶段远离这些品牌，进而证明对特斯拉电动车存在增量需求，而非批评人士认为只有存量需求：
“特斯拉在2017年6月宣布有45万电动车预定，交了押金并等待提车的人肯定没有在买其他品牌的汽车。特斯拉财报电话会称，前三大转向特斯拉的车主来自丰田Pirus、本田雅阁和Civic车型，说明更多人愿意花更多钱加入特斯拉革命。特斯拉不仅正在抢夺豪华车企的客户，还从用户基础更广泛的竞争对手那里抢人。而到2021年前，在Model 3这个价位没有竞品电动车要退出，竞争是不存在的。”
香橼认为，三季报发布后有很多理由做多特斯拉，至少是不宜选择做空。这些理由包括：
特斯拉将能证明可持续、高度的现金流产生能力，终结此前不能持续盈利的状态，消除了融资需求，并能缓解资产负债表的负担；
特斯拉已经从一个概念证明期发展成真正的潜力股，将新增吸引成长导向型的投资者基础；
今年特斯拉营收将超过200亿美元，尽管公司不少员工流失，却没有改变消费者喜好；生产过程确实面临问题，但试错阶段已经平安度过；
从技术角度来说，特斯拉多年内不会面临竞争，没有原始设备制造商（OEM）有接近特斯拉这种水平的连接能力和产品升级能力；特斯拉不打广告、没有经销商网络就成为行业主导；
特斯拉有1100个充电基站和一个超级工厂，汽车维修服务80%在用户家里进行，实现轻资产运营；特斯拉的自动驾驶功能值得期待，技术非常前进，重塑了消费者体验与概念，是交运行业的革命。
研报认为，就算特斯拉三季度没有实现盈利目标，长期股东也不会失去信心。首先，特斯拉取得了在上海独资建厂的资格，Model 3正在打入欧洲市场，新的工厂也会在欧洲兴建。第二，特斯拉半卡、Model Y等新车型明年将公布样车或投产，紧凑型轿车、跨界车和皮卡等车型尚待开发，拥有很大潜力。第三，特斯拉可能在2019年4月成为标普500成分股，今年四季报或远超预期，进而引发潜在的分析师纷纷上调评级：
尽管对特斯拉看跌的仓位与五年前一样高，近期风险严重偏向上行。我们认为马斯克的目标是特斯拉股价超过360美元，将显著移除可转债偿付成本，目前的转股价格是330-360美元，特斯拉的债务规模将更加可控。
更何况，领先的汽车咨询公司Munro Associates今年解析后发现，Model 3不仅可以盈利，毛利空间至少为30%。目前，特斯拉的需求不是问题，只要马斯克能实现供给且需求保持不变，国际扩张还将带来增量需求，那么股价上行空间是巨大的。
我们预期的最差场景是交付50万辆电动车、20%毛利率、20倍市盈率，目标股价为599美元。有人认为特斯拉提前公布财报是坏消息吗？我们也许“不粉”过度自信的CEO，但不能否认市场提供的证据。香橼从教训中学习，想看看特斯拉股东眼中的吸引力，我们找到了做多的理由。
财经媒体CNBC指出，香橼在2016年3月揭露了持有特斯拉空头头寸，认为股价会从当时的180美元腰斩，因为面临“供应和需求问题”。过去两年，香橼都保持看空特斯拉，但9月28日承认“这是个很艰难的做空仓位”。
香橼今日也强调，9月6日披露了要起诉CEO马斯克和特斯拉公司，这个行为依旧有效。起诉理由是马斯克利用“实质上错误和有误导的信息”操纵股价，8月7日宣布要将特斯拉私有化，并称“融资都确保了”，令香橼损失了200万美元，堪称“教科书级别的欺诈案例”。香橼相信，马斯克尝试操股价来直接伤害空头。
今年特斯拉股价大幅波动，8月前曾大涨20%，过去两个月又暴跌了20%，今年以来累跌14%。9月29日马斯克与美国证监会SEC就证券欺诈指控达成和解被视为利好信息，得以终结8月初私有化的闹剧。
*本文来自华尔街见闻（微信ID：wallstreetcn）。