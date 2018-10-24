决定提前发布财报、两家做空机构突然做多：特斯拉逆市大涨10%！

全球 电动车 巨头特斯拉将原定于11月7日发布的2018年三季度财报，提前到本周三（10月24日）美股盘后公布，被市场认为是利好消息。香橼研究等多家做空机构转而看涨特斯拉，也令特斯拉周二股价逆市大涨10%，创10月3日以来最高。

就在特斯拉本次公布财报的前一天，香橼研究和Moxreports等多年的特斯拉大空头态度发生180度逆转，都称正在做多特斯拉。香橼研究（Citron Research）还发表了一份长达9页的报告，援引多家第三方机构统计的数据和图表，试图证明“没有竞争对手”是现阶段不能做空特斯拉的理由。

香橼主编Andrew Left表示，在更了解电动车行业之后，放弃了过去五年做空特斯拉的策略。由于“平民神车”Model 3被证明是成功的，许多特斯拉公司的预警信号被证明并不重要。他认为，围绕特斯拉的数据“过于引人注目”，可以得出“特斯拉刚刚渡过难关、转危为安”的结论。

香橼研究认为，由空转多的理由很简单--特斯拉正在摧毁竞争对手，很多年内市场上不会出现“特斯拉杀手”（Tesla Killer）：

“最近所有信息都显示，特斯拉占据了电动汽车行业的主导地位，看起来特斯拉是唯一一个可以真正生产与销售电动车的公司。就像魔术戏法一样，当所有人都聚焦马斯克抽大麻烟的时候，他正在静悄悄地点燃整个汽车行业。”

研报开头打趣称：“尽管你可能不相信自己的眼睛，我们也不相信有朝一日会写出这样的话。”香橼认为，做空头最大挑战是要持续检验自己的理论，确保事态没有发生任何改变。但空头必须只关心事实，忽略所有的预设和偏见。正是在大量的分析与尽职调查后，“我们首次宣布，香橼正在做多特斯拉”，这个观点五年前则会被嗤之以鼻。

研报引用的数据主要在论证对特斯拉需求的持久性。今年前9个月，特斯拉Model 3完全占据了中型豪华车市场的主导地位，更贵的Model S是大型豪华车市场最畅销的车型。香橼认为，“看起来是特斯拉的竞争对手在吃Ambien安眠药”，呼应了纽约时报专访披露的马斯克服药问题。

研报的核心论据是梅赛德斯、宝马和奥迪今年销量同比大幅下滑，说明人们在美国经济上行的阶段远离这些品牌，进而证明对特斯拉电动车存在增量需求，而非批评人士认为只有存量需求：

香橼认为，三季报发布后有很多理由做多特斯拉，至少是不宜选择做空。这些理由包括：

特斯拉将能证明可持续、高度的现金流产生能力，终结此前不能持续盈利的状态，消除了融资需求，并能缓解资产负债表的负担； 特斯拉已经从一个概念证明期发展成真正的潜力股，将新增吸引成长导向型的投资者基础； 今年特斯拉营收将超过200亿美元，尽管公司不少员工流失，却没有改变消费者喜好；生产过程确实面临问题，但试错阶段已经平安度过； 从技术角度来说，特斯拉多年内不会面临竞争，没有原始设备制造商（OEM）有接近特斯拉这种水平的连接能力和产品升级能力；特斯拉不打广告、没有经销商网络就成为行业主导； 特斯拉有1100个充电基站和一个超级工厂，汽车维修服务80%在用户家里进行，实现轻资产运营；特斯拉的自动驾驶功能值得期待，技术非常前进，重塑了消费者体验与概念，是交运行业的革命。

研报认为，就算特斯拉三季度没有实现盈利目标，长期股东也不会失去信心。首先，特斯拉取得了在上海独资建厂的资格，Model 3正在打入欧洲市场，新的工厂也会在欧洲兴建。第二，特斯拉半卡、Model Y等新车型明年将公布样车或投产，紧凑型轿车、跨界车和皮卡等车型尚待开发，拥有很大潜力。第三，特斯拉可能在2019年4月成为标普500成分股，今年四季报或远超预期，进而引发潜在的分析师纷纷上调评级：

尽管对特斯拉看跌的仓位与五年前一样高，近期风险严重偏向上行。我们认为马斯克的目标是特斯拉股价超过360美元，将显著移除可转债偿付成本，目前的转股价格是330-360美元，特斯拉的债务规模将更加可控。 更何况，领先的汽车咨询公司Munro Associates今年解析后发现，Model 3不仅可以盈利，毛利空间至少为30%。目前，特斯拉的需求不是问题，只要马斯克能实现供给且需求保持不变，国际扩张还将带来增量需求，那么股价上行空间是巨大的。 我们预期的最差场景是交付50万辆电动车、20%毛利率、20倍市盈率，目标股价为599美元。有人认为特斯拉提前公布财报是坏消息吗？我们也许“不粉”过度自信的CEO，但不能否认市场提供的证据。香橼从教训中学习，想看看特斯拉股东眼中的吸引力，我们找到了做多的理由。

财经媒体CNBC指出，香橼在2016年3月揭露了持有特斯拉空头头寸，认为股价会从当时的180美元腰斩，因为面临“供应和需求问题”。过去两年，香橼都保持看空特斯拉，但9月28日承认“这是个很艰难的做空仓位”。

香橼今日也强调，9月6日披露了要起诉CEO马斯克和特斯拉公司，这个行为依旧有效。起诉理由是马斯克利用“实质上错误和有误导的信息”操纵股价，8月7日宣布要将特斯拉私有化，并称“融资都确保了”，令香橼损失了200万美元，堪称“教科书级别的欺诈案例”。香橼相信，马斯克尝试操股价来直接伤害空头。

今年特斯拉股价大幅波动，8月前曾大涨20%，过去两个月又暴跌了20%，今年以来累跌14%。9月29日马斯克与美国证监会SEC就证券欺诈指控达成和解被视为利好信息，得以终结8月初私有化的闹剧。

*本文来自华尔街见闻（微信ID：wallstreetcn）。