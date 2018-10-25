超7成份额！Netflix和Youtube联手称霸美国00后

随着传统电视媒体的衰落，流媒体Netflix和YouTube在青少年中已占领7成的市场份额。

Netflix作为流媒体服务行业毫无争议的老大，今年公司股价已大涨73.56%。

报告还显示，有线电视在青少年每日视频消费量中继续下滑，从上次调查的19.5％下降到16.4％。而2015年这一数字则为29.5％，意味着降幅接近一半。

周一，美国投行Piper Jaffray的报告显示，在该公司的半年度“青少年评估调查”中，Netflix占据了青少年每日视频消费量的37.6％，这一数字在过去几年中相对稳定。YouTube紧随其后，达到33%。

流媒体越来越注重内容原创性

华尔街金融服务机构Cowen & Co.发布的报告显示，2018年第三季度Netflix美国流媒体业务为观众提供了数量空前的原创剧集和电影，这家流媒体视频服务巨头有望实现此前定下的用户增长目标。

根据其统计，第三季度Netflix共上线了近676个小时的原创节目，总时长相当于28天，同比产出（289小时）增加了一倍多，环比（452小时）增加了50%。

Netflix第三季度的原创内容发布量创下新高，并且凭借本土制作持续进军海外，在原创节目的推广上也取得了突破，原创内容板块的强劲势头很有可能帮助它实现用户增长目标。

上周二，Netflix公布的财报显示，三季度新增用户696万，高于此前公司定下的美国65万户净增长，以及在海外实现435万增长。

该公司预计，第四季度将增加940万净用户，高于分析师此前740万的预期。此外，它表示将重新分类一些收入，以反映其如何生产更多原创节目。

YouTube则在在线教育上砸下重金，而这部分的受众群也以年轻人为主。

周二，CEO Susan Wojcicki在官方博客中宣布，他们通过旗下的Learning Fund为教育视频注资2000万美元，扶持的视频内容主要包括面试和简历写作等职业技能，以及编程和游戏开发等计算机技术。

Wojcicki曾在今年2月透露，他们网站上有关教育和学习的视频每天有多达10亿的观看量。

Learning Fund的资金主要用于制作原创内容的YouTube Originals，比如心理学课程《心灵场》（Mind Field）。

高产原创的代价

在Netflix的商业逻辑中，遵循的并非稳扎稳打而是“赢家通吃”，通过持续的高投入变相提高了行业壁垒，这也使得其不得不通过大量借债来维持高产出。

周一，Netflix发布公告称，打算发售总值约20亿美元的高级无担保债券，穆迪和标普均对拟发行新债给予原有的Ba3/BB-的垃圾债评级。这一举动引发股价盘中一度下跌近4%。

CNBC报道称，纽约大学教授Aswath Damodaran认为，Netflix的商业模式是不可持续的，从长远来看它将损害公司的利益。

他们借钱，制作更多电影和更多原创内容，以此来获得更多订阅者，然后他们去市场试图提高市场价格，然后用它来借更多钱。他们处于一个无法摆脱的循环中。

穆迪资深分析师Neil Begley则在此前接受路透采访时估计，奈飞今年的内容支出将达到接近90亿美元的水平。在负向自由现金流30亿美元左右的情况下，Netflix恐怕依然需要每年举债融资两次。

*本文来自华尔街见闻（微信ID：wallstreetcn）。