苹果官宣“最大规模”电脑与iPad创新 股价冲高回落

美东时间周二10月30日上午10点， 苹果 在纽约布鲁克林举办新品发布会，距离9月推出新一代 iPhone XS系列手机和第四代 苹果 手表仅隔了一个月，也是年末假日购物季来临前的第二次重要推介会。

首先，苹果于2010年以来首次发布了新款的超薄笔记本电脑MacBook Air，具备13.3英寸的视网膜全屏显示屏（retina display），边框更薄、显示屏更大、色彩更丰富。新品即日起售，11月7日起进驻实体店，起售价为1199美元。

这款新笔记本电脑在键盘上内置了Touch ID指纹识别系统，并更新了键盘和触控板（track pad）设计，用户可以指纹解锁Apple Pay苹果支付等功能。新品更新了麦克风与扩音器，声效比此前型号响亮了25%，体积减少了17%，并完全采用可回收的铝材制成。内核采用了英特尔核心I5处理器，随机存取存储器（RAM）最高为16GB，内存处理能力翻倍，并且首次可以存储内容多达1.5TB。

此外，苹果也更新了笔记本电脑MacBook Pro系列，将首次引入功能强大的镭龙（Radeon）Pro Vega显卡，这意味着在需求旺盛的视频编辑、3D设计以及渲染工作量上，图片处理速度将提高最多60%。

苹果CEO库克表示，Mac电脑的总活跃安装基数已经达到1亿，“是一个新的起点”，Mac产品线已经成为“一个必要的创造性工具”。

随后，苹果宣布了“史上最大幅度”对iPad Pro平板电脑的创新变动。取消了传统的实体Home键，采用十周年纪念款手机iPhone X起搭配的面部识别系统（Face ID）。

新款iPad Pro采用方形边缘设计，拥有与iPhone XR同样的液体视网膜显示屏（LCD）技术。内核采用7纳米级的A12X仿生学芯片，处理能力甚至比最新版手机XS系列还要强大一点。新品有11和12.9英寸两种选择，起售价分别为799美元和999美元，最高储存空间也是1TB，较旧款的512GB翻倍。新品将采用USB-C接口，而非旧款的Lightning接口，苹果手机也可通过iPad进行充电。

苹果也更新了Apple Pencil手写笔，可通过磁力连接到iPad实现无线充电。Adobe公司数周前已宣布将为新款iPad Pro提供完整版Photoshop，苹果也在发布会现场展示了这一功能，彭博社记者认为处理图像的流畅程度令人赞叹。

库克介绍称，苹果已经卖出了4亿台iPad，成为世界上最流行的便携式“电脑”，并称最新iPad Pro是“我们有史以来创造过最令人激动的平板电脑”。

苹果还在推出四年后首次更新了Mac迷你版台式电脑，并将其称为“历史上的最大更新”。新款Mac Mini的色彩为太空灰，处理器运行速度较此前大幅提升五倍，所有模型均为四核。内存范围为32到64GB，均为闪存，并搭载T2安全芯片，还将搭载英特尔核心处理器；起售价为799美元，较旧款的499美元有了较大价格提升。

苹果也如期推出了iOS操作系统12.1的更新版，将带来Group FaceTime（多人视频通话）功能，最多可支持32名用户同时在线，并可以支持新一代苹果手机iPhone XS系列在大中华区之外的eSIM双卡功能。总体来说，苹果发布会推出的新品与外界预期一致，市场也一度进入了“卖事实”的模式。

虽然是宣布了多款流行消费者电子产品创新升级的发布会，苹果股价一波三折。发布会开始前，该股一度涨1.4%；发布会期间，股价回吐全部涨幅并转跌；发布会在美东中午11点半左右结束后，股价重新上涨近0.8%。

由于苹果表示，Autodesk将为新款iPad Pro提供AutoCAD软件，Autodesk（ADSK）上涨1.4%。为苹果新品提供部分处理器芯片的英特尔，在发布会期间股价涨幅缩窄至2.7%，发布会结束后重新涨近4%，成为表现较好的道指成分股。Adobe股价波动转跌，苹果发布会期间走势不佳。

*本文来自华尔街见闻（微信ID：wallstreetcn）。