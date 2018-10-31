武侠小说泰斗金庸逝世：人生在世，去若朝露

10月30日，据香港媒体报道，著名作家金庸今日下午5点在香港养和医院逝世，享年94岁，该消息得到金庸身边人员证实。

从1955年2月8日开始连载的的《书剑恩仇录》到1972年9月23日完结的《鹿鼎记》，十七年多的时间里，金庸的十五部作品几乎没有间断过，可概括为“飞雪连天射白鹿，笑书神侠倚碧鸳”，外加一部《越女剑》。

其笔下的人物刻画轻表面而重实在，没有正面的长篇大论的描写，却依然塑造出一个个精彩绝伦的形象，如杨过、黄蓉、小龙女、张无忌、令狐冲等等，甚至梅超风蓬头垢面的长发也会被人用来做形容词。

金庸小说发行1亿册，仅次于毛选。1992年，香港百富榜上金庸以12亿港币的资产，名列百富榜第64位。

此外，金庸还于1959年在香港创办《明报》，是香港历史上最有影响力的报纸之一。

出生于书香世家

1924年，金庸出生在浙江省海宁市袁花镇，当时查氏家族是袁花镇大族，也是一个名门望族。据统计，查氏家族金榜题名中进士者有20人，获得入仕资格的举人有76个，查氏家族最鼎盛的时期是清康熙年间，有“一门七进士叔侄两翰林”之说。

金庸是海宁査家的第二十二代孙。海宁查家的家族史可追溯到600多年前，是真正的“以文为业，书香传家”。 金庸的亲戚还包括表哥徐志摩、表外甥女琼瑶、亲叔伯兄弟德云社演员张文良（本名叫查良燮）、表姐钱学森的夫人蒋英等等。

金庸出生的时候，家境相当富裕，祖上留下良田3600亩，身边一大群仆人伺候着。家里藏书十分丰富，“查氏藏书”在浙江一带很是有名。那时候的金庸，每天以读书为乐。

他曾经回忆说：

家中藏书很多，我幼时虽看不懂，但找书却方便；而且不单有古书，也有新书，因为我的伯父、父亲、兄长都是大学毕业生。我自小与书为伍，培养出喜欢读书的基本性格，加上长辈的文化修养好，家里房产亦丰，生活不愁，家人间的活动也很文雅，闲来多是下棋、看书。

八岁那年，金庸无意中看到武侠小说《荒江女侠》，“琴剑二侠”的行使生涯深深地吸引了他。以后几年，他看过的武侠小说有好几十本，其中描写梁山好汉反抗官府的《水浒传》，写包青天安良除暴、一身正气的《三侠五义》及其续篇《小五义》、《彭公案》、《施公案》等等，看得如痴如醉。

家中藏书丰富，再加上大量阅读，为金庸日后写作打下了坚实的基础。

痴迷于武侠写作

从1955年到1972的十七年间，金庸始终如一保持匀速的节奏创作。《天龙》、《鹿鼎记》这种大长篇要连载三年，射雕三部曲、《笑傲江湖》耗费两年多，中短篇一年左右就会收尾。没有强大的自控力、耐力，和不世出的创作才华，根本做不到。

金庸的武侠小说之所以能称得上中国现代新武侠小说的代表，是因为他继承了古典武侠小说之精华，又开创了形式独特、情节曲折、描写细腻且深具人性和豪情侠义的新派武侠小说先河。

传统的章回体小说有一个固定的秩序，按着时间或帝国的秩序，讲求社会逻辑。而金庸选择用西方文学架构的手法注入中国文学的创作，倒叙、插叙、省略或者将之融合交叉的手法都出现在小说里，使其武侠小说在中国文坛达到一个高峰。

笔锋上，金庸有明写，有暗藏。他不把人物心理写透，希望让读者自己去猜测，是比较典型的东方小说的笔法。金庸的小说结构宏伟，大气磅礴，挥洒自如。人物、历史、武功、情节交错有致，人物情节之中，融合了很多中国古代儒、道、释的思想，武打场面精彩纷呈、瑰丽无比。

金庸的小说通俗，浅显，流畅，灵活生动，他在各种语言中努力找着一个平衡点，用一句话概括便是“浑然不可句摘”。

严家炎先生曾评论：

金庸小说的语言是传统小说和新文学的结合，兼容两方面的长处，通俗而简练，传神而又优美。不仅借助白描和心理刻画，还常随心所欲地运用各种修饰手法。

今年年初，麦克洛霍斯出版社面向全球发行了金庸的《射雕英雄传》英文版第一卷，根据计划此后也将陆续推出全部的“射雕三部曲”（包括《神雕侠侣》和《倚天屠龙记》），每部4卷，共12卷。

英文版《射雕英雄传》的英国出版人麦克洛霍斯之前向澎湃新闻表示，

他不单在讲一个故事，同时也在讲述一种关于历史的思想，他讲的故事仿佛就是他整体的视野与观点当中的一部分。

致富于创办《明报》

金庸的武侠小说震动了文坛，具有出色生意头脑的金庸见有机可乘，就于1959年借“大侠武夫”和“威名”创立了自己的报纸，是谓《明报》。

早期的《明报》以小说及趣味资料为主，每日出版一张。35岁的金庸希望《明报》成为一份“剑走偏锋”的小报，利用小市民感兴趣的话题， 再配上他的武侠小说吸引读者，发家制富。

《明报》刚出版的时候，销量并不大，只有6000份，为了扩大销量，金庸利用自己的名人效应，在报上继续连载自己的武侠小说，运用粉丝效应带动《明报》的发展，取得了成功。《明报》影响力上来后，金庸又扩大了经营范围，创办了多家报纸，如《新明日报》、《武侠与历史》、《明报晚报》、《财经日报》等，后来，业务进一步多元化，涉及到出版、旅游等。

90年代初期，《明报》盈利高达1亿元。1991年3月22日，《明报》挂牌，香港《资本》杂志评出“90年代香港华人亿万富豪榜”，金庸以12亿资产列第64位。不过最终，辉煌的《明报》失去了光芒，陷入了衰落，至今都未光芒再现。

金庸的一生充满了传奇，他以一己之力创造了一个江湖，其武侠小说已经成为中国文化的一个不可磨灭的符号。

*本文来自华尔街见闻（微信ID：wallstreetcn）。