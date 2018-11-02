中美首脑通电话了！美股、人民币和美豆粕期货齐涨

周四美东时间早10点15分左右，受消息刺激，离岸人民币兑美元的日内涨幅扩大至逾500点或0.74%，刷新日高至6.9227元。

消息公布后一小时内，离岸人民币收复6.92关口，日内涨幅扩大至560点或0.8%，刷新日高至6.9183元。在美东时间早8点20分收复了6.94关口后，又接连收复了6.93和6.92两道关口。

周四北京时间早8点左右，离岸人民币一度跌破6.98，随后持续拉升，截止周四美股午盘前已接连收复七道关口。

在岸人民币兑美元上涨452点，涨幅扩大至0.65%，刷新日高至6.9199元。在美东时间早8点20分收复了6.94关口后，又强势收复了6.93和6.92两道关口，从周四亚盘至周四美股午盘，共收复了六道关口。

美东时间周四中午11点30分（北京时间23:30），在岸人民币兑美元（CNY）收报6.9199元，较周三夜盘收盘涨576点；全天成交量365.73亿美元，较周三增加76.48亿美元。

国内豆粕主力合约周四夜盘短线跌超4%，消息发布一小时后，豆粕1901触及跌停板，跌幅4.99%，跌停价3105.00。外盘12月美国豆粕期货主力合约短线由跌转涨，短线触及日高，较消息公布前涨逾2%。

美股涨幅迅速扩大。道指上涨逾200点，涨幅扩大至近0.8%。标普500指数涨超0.6%，纳指涨约0.7%，消息公布前20分钟纳指一度转跌。

中概股盘初普涨，消息公布后涨势扩大。蔚来汽车涨10%，拼多多涨7.2%，唯品会和搜狗上涨6.8%，趣头条、爱奇艺和网易涨超6%，微博和虎牙涨超4%，京东和携程涨超3%，哔哩哔哩、新浪和陌陌涨超2%，百度涨1.5%，此前一度跌2.5%；阿里巴巴涨幅扩大至0.8%，此前一度跌2.5%。

对贸易环境较为敏感的商品货币澳元兑美元上涨127点，涨幅扩大至将近1.8%，刷新10月2日以来高位至0.72关口。

*本文来自华尔街见闻（微信ID：wallstreetcn）。