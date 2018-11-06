苹果再遭降级 财报后已累跌近10%

Rosenblatt 证券将苹果股票评级由买入下调至中性，目标股价下调3.6%，至200美元。Rosenblatt担忧2019年下半年iphone 售价的上涨无法抵消其销量的下降，并下调了四季度苹果公司产量和运输的预期。

周一 苹果 股票再遭降级，盘中股价一度下跌超3.7%，跌破200美元关口。截止收盘，苹果股价下跌2.84%，至201.59美元。自上周五公布最新财报之后，该公司股价已累计下跌近10%。

分析师Jun Zhang写道，“四季度指引印证了我们对iPhone XS/XR 的销量和产量将低于预期的观点”。 Jun Zhang表示，“iPhone Max销量不错，可能有助于提高平均售价和毛利率，但是我们认为2019年下半年，苹果的ASP将难以增长。”

上周五，苹果公司公布最新财报后，遭到多家投行降级。美银美林将苹果的评级从买入降至中性，同时将目标价从235美元下调至220美元。摩根士丹利对苹果的目标价从247美元下调至了226美元。

美银美林分析师Wamsi Mohan认为， “由宏观经济环境较弱带来的风险有所增加” ，并列出四个降级理由：

苹果App商店收入增长放缓，特别是在中国；四季度指引暗示，iPhone销量有可能低于预期；投资者可能将iPhone销量数据解读成负面的；美元走强或导致新兴市场增长放缓。

上周四，苹果公司发布的财报显示，尽管每股收益（EPS）好于预期，总体营业收入和App Store等服务业务收入均创单季最高纪录，但iPhone销量和服务业务收入均低于市场预期，同比增长均放缓，iPad和Mac销量均现负增长。更重要的是，在年末重磅购物季所在的第四季度，苹果的营收指引中位值低于市场预期。

上周五，苹果股价下跌6.6%，创2014年1月以来最大单日跌幅。苹果市值一天内缩水711.9亿美元，一度跌破了万亿美元大关。截止上周五，苹果股价已经连续第五周下跌，为2012年以来首次。

今年9月苹果发布三款新iPhone--iPhone XR、XS、XS MAX，其中iPhone XS MAX的起售价超过了1000美元，成为史上最贵iPhone。

三季度iPhone的平均售价已经高达793美元，连续四个季度超过700美元，创下今年以来新高。摩根大通指出，和二季度一样，苹果公司三季度营业收入的推手不是销量而是售价。摩根大通认为，苹果公司已经成功开发出一种溢价定价策略，通过价格的持续上涨来推动营收增长。

然而，近期iPhone XR、XS被曝出全面砍单，苹果的高价策略似乎也不起作用。华尔街见闻文章提到，据日经新闻报道，苹果已告知其智能手机组装商富士康及和硕，暂停为本月所推iPhone XR新增专门生产线的计划。苹果还要求规模更小一些的iPhone组装商纬创随时准备接受紧急订单，但不会是iPhone XR的订单。证券日报援引经销商透露，因价格过高，上市到现在，iPhone XS销量大大低于预期。

此外，虽然CEO库克仍看好印度市场，但权威机构Counterpoint表示，iPhone的价格越来越高，但其功能和规格却没有那么引人注意。加之安卓系统的用户大幅增加，在第四季度假日季，苹果在印度的iPhone销量预计将下降约四分之一，或导致全年在印度的销量下滑，也将是四年来首次。

*本文来自华尔街见闻（微信ID：wallstreetcn）。