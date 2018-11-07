特朗普对伊朗“放一马” 油价跌2.7%短暂跌入熊市

特朗普政府对伊朗石油制裁的态度似乎没有那么严苛，市场对油市供应紧张的担忧减少，国际油价跌超2%，短暂跌入熊市。

此前一日、本周一，美国对伊朗的石油制裁正式生效，同日宣布，中国大陆、中国台湾地区、印度、韩国、日本、希腊、意大利和土耳其八个地区获得进口伊朗原油豁免。

周一当天，布油收涨，终结五日连跌，美油小幅收跌0.06%。但临近收盘时，特朗普表示，在石油方面，希望对伊朗的制裁“稍微慢点”实行。

特朗普当时说，“因为我不希望推高全球油价”。如果立即将伊朗出口石油降至零，“那会引起市场震动。我不想拉高油价。” 他还表示，对伊朗重启的石油制裁将会是循序渐进的。

特朗普表态后，周一盘后，布油即转跌。

华尔街见闻此后文章提到，瑞穗驻纽约期货主管Bob Yawger评论认为，豁免部分地区制裁的消息限制了油价的涨幅，最近股市疲软令市场担心全球石油需求不振。

MarketWatch报道则是指出，特朗普的讲话帮助缓和了市场对全球供应吃紧的担忧。

德国商业银行的分析师指出，豁免的中国等地区对伊朗石油进口量在伊朗出口总量中占了很大一部分，这是油价的坏消息，因为这意味着供应形势将进一步缓和。

ICICI Bank的分析师 Ashray Ohri也在周二报告中指出，美国给予八个地区豁免，这些地区对伊朗的进口石油规模并不明确，油市的过山车只是速度有所下降，但并没有停止。

Ohri还提到，虽然俄罗斯和沙特这样的大产油国在将产量推升至创纪录高位，但OPEC与俄罗斯等产油国部长级联合监督减产的委员会越来越担心需求面。

CNBC报道也提到，因为国际贸易冲突威胁全球增长、货币贬值施压亚洲经济体，市场还在担心经济放缓可能抑制燃料需求。

也是在美国宣布豁免地区后，摩根士丹利将明年第四季度布伦特原油预期从87.5美元/桶下调至80美元/桶，将同期WTI原油价格预期从80.5美元/桶下调至71美元/桶。

本周二公布的美国官方数据显示，美国能源信息署（EIA）也下调了最新的油价预期。

EIA将今年WTI原油预期价格由68.46美元/桶降至66.79美元/桶，将明年预期价格由69.56美元/桶降至64.85美元/桶，将今年的布伦特原油预期价格由74.43美元/桶降至73.12美元/桶，将明年预期价由75.06美元/桶降至71.92美元/桶。

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*本文来自华尔街见闻（微信ID：wallstreetcn）。