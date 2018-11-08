尘埃落定！美股大涨 道指涨350点 纳指涨逾2%

盘初美股迅速走高。10分钟内，道指涨250点，涨幅扩大至1%；纳指和标普500指数均涨超1%，包含大型科技股的纳斯达克100指数涨1.5%。盘前的大盘期指交易已经显示了今日美股会走强。

开盘一小时，道指上涨逾260点，涨幅超过1%；标普500涨幅扩大至1.3%，纳指涨超130点或1.8%。开盘两个半小时，道指涨近350点或1.3%，标普500涨1.6%，纳指涨160点或超2%。

市场风险偏好明显抬升。恐慌指数VIX下跌逾10%，刷新10月10日以来盘中低点至16.76，目前跌10.65%暂报17.79。

此前人民网报道称，据多家美国媒体对已开票情况的分析，民主党将获得众议院多数党席位。共和党则将在中期选举后继续掌控参议院，且优势席位将有所增加。

大麻、工业和医保类股领涨 中概股普涨

卡特彼勒盘初涨逾2.6%并领涨大盘，这一大型跨国工业企业被视为全球经济增长和贸易情绪的先导指标。原材料和工业板块走势利好，市场预期美国将继续推进基建项目。

科技类股盘初上涨，亚马逊和谷歌表现突出，分析人士指出，特朗普可能不会激进追查科技巨头的垄断地位。亚马逊涨5.2%，奈飞涨4.8%，微软涨3.7%，谷歌母公司Alphabet涨2.7%，特斯拉涨2.4%，苹果涨1.7%，Facebook涨0.7%，IBM涨0.6%。

芯片类股涨跌各异，费城半导体指数涨逾1%；AMD涨幅扩大至7%，安森美半导体、博通、美光科技、英特尔、英伟达均涨超1%；西部数据跌1.5%，高通跌约1%，德州仪器、希捷科技、微芯科技、恩智浦、应用材料跌0.2-0.6%。

美国上市药企盘初小幅上涨，与大盘强劲走势形成对比。分析认为，美国未来可能会讨论限制药品价格，令药企盈利空间受到挤压。但医疗保健类股领涨大盘，追踪纳指生物科技指数的ETF IBB涨逾1%。分析认为，奥巴马医改不会被轻易废除，也不太容易来显著改变美国医疗体系。

大麻类股走势利好，此前一度涨幅瞩目的Tilray和Cronos Group等热门个股领涨板块，主要受密歇根州支持成人娱乐大麻合法化，以及密苏里州支持医用大麻获批等提振。追踪大麻股走势的ETFMG另类投资ETF涨近4%。

此外，大型银行类股表现分化。美国银行、摩根大通和花旗集团股价持平，富国银行或面临更严厉监管而下跌1%。洛克希德·马丁和Northrop Grumman等国防类股先跌后涨。

热门中概股盘初普遍上涨。虎牙涨超9%，拼多多、网易和哔哩哔哩均涨超3%，爱奇艺和阿里巴巴涨2.5%，微博、百度、京东均涨超1%；蔚来汽车下跌3%。

资管机构Ladenburg Thalmann的首席执行官Phil Blancato认为，现在正是年底前入场美股的最好机会。不确定性逐步消除、经历了10月深跌盘整后的美股估值相对健康，还有利好的季节性因素，例如强劲的年末节日购物季将提振情绪。未来几天若市场波动，适合趁低买入。

投资者的关注焦点继而转移到本周其他大事件。美联储将于周四公布11月FOMC会议的货币政策结果，市场预期不会加息，但密切关注对未来加息路径的暗示。英国脱欧谈判和意大利政府预算僵局仍在持续，重要国家的经济数据也在密集发布。

美元跌破96关口 美债收益率显著下行

其他资产类别方面，美元指数盘前走低，最深跌0.5%，至95.67的三周新低；美股开盘后跌幅收窄，但仍不足96关口。欧元兑美元最高涨0.6%，触及1.15大关，受到德国9月工业产出数据意外回暖的提振。英镑兑美元最高涨0.5%，站稳1.31关口上方，英国内阁高官称11月底前达成脱欧协议。

美债从周三亚盘时段起波动较大。华尔街见闻曾提到，亚市盘初美债价格快速走高， 推动10年期收益率急速下行；随后收益率窄幅震荡，最低触及3.176%，而日高3.250%一度接近七年高位。

周三美股开盘后，10年期美债收益率再度走弱，跌幅扩大至近4个基点，交投不足3.190%。30年期美债收益率也跌破了3.40%关口，两年期收益率从周二所创的2008年以来最高回落。

伴随美元走低，以美元计价的大宗商品迎来利好。现货黄金摆脱了此前连跌三日的颓势，周三欧股时段最高触及1236美元/盎司，周二曾跌至11月1日以来最低，不足1123美元。但美股开盘前后，金价不断测试1230美元整数关口。

盘前传来俄罗斯拟携手沙特减产的消息，油价在一周以来首次上涨。美油WTI盘前冲破了63美元/桶，国际布伦特油价涨幅相对更大，一度涨超1%并重回73美元/桶上方。周二油价短暂从52周新高回落20%，进入技术位熊市区间，布伦特跌至8月16日以来最低至71.18美元/桶，WTI也触及近八个月最低至61.31美元/桶。

外围市场方面，欧洲股市普遍上涨，周三尾盘追随美股强劲涨势。泛欧Stoxx 600最高涨1%，至四周新高；英国FTSE 100指数涨1.2%，德国DAX指数涨0.8%。10年期德债和英债收益率均涨至少1个基点。据彭博社观察，MSCI新兴市场指数涨0.7%。

*本文来自华尔街见闻（微信ID：wallstreetcn）。