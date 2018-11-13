双十一第二天 “淘宝退款崩了”上了热搜

今年的双十一，阿里巴巴创造了2135亿元单日成交额的新战绩，首次突破2000亿大关。但双十一刚过完，就出了“状况”。

根据天猫公告，由于活动期间流量巨大、订单产生数量过大，双十一活动当天，消费者已付款未发货订单不支持申请退款，已付款已发货订单支持申请退款，退款功能于2018年11月12日0点开放。

据泡泡网的观察，11月12日0：05分，淘宝退款界面出现了崩溃，这是连双十一刚开始疯狂抢购时，都未曾出现的情况。从另一侧面，也反映出退款需求的集中爆发。

甚至有网友吐槽道“我的退款提交了还没有处理，就已经收到快递了”。

关于退款人数多、退款页面崩溃的原因，综合分析主要有以下原因：

第一种：为了凑单满减，获得优惠后将自己不需要商品退款。 第二种：11号之前可以预订商品，预订期间商品页面显示“XX人已预订该商品”，商家雇佣水军大量下单，营造出销售火爆的局面，吸引顾客下单，双十一结束后便出现大面积退款。 第三种：因双十一期间出货量较大，商家不允许修改地址退款。

作为“双十一”购物节活动的鼻祖，2018年“双十一”天猫平台再创多项纪录，销售额首次突破2000亿元，在11月12日零点，最终定格2135亿元，同比上涨27%。

除了交易额， 全天物流订单也于23点18分09秒突破10亿份，总包裹数量最终达到10.42亿个，成功宣告智能物流骨干网正式进入10亿包裹时代 。

来自支付宝的数据显示，今年天猫双十一，通过生物信息完成支付的占比高达60.3%，相当于每10笔支付就有6笔是通过指纹、人脸等完成；全天实时计算处理峰值更是达到每秒17.18亿条。

安信证券表示，在今年双十一， 90 后消费者占双十一整体用户的占比为46%。

*本文来自华尔街见闻（微信ID：wallstreetcn）。