亚马逊第二总部花落纽约和北弗吉尼亚

亚马逊同时宣布，将在另一个东海岸城市--田纳西州的纳什维尔设新的卓越运营中心，将为该地区带来超过5000个工作岗位。

以上决定和媒体稍早爆出的消息一致。华尔街见闻此前提到，周二早间，华尔街日报、路透社等多家媒体援引知情人士称，亚马逊第二总部HQ2将最终分为两部分，并分别定址于纽约长岛市和北弗吉尼亚阿灵顿水晶城地区。公司计划在两个部分平均分配第二总部的全部50,000个工作岗位。

（图：北弗吉尼亚、纽约各指标与平均水平对比，来源华尔街日报）

亚马逊于2017年公开选址，引起北美各地踊跃参与竞争。经过一年多的筛选后，阿灵顿、纽约、达拉斯等地区被市场认为是希望最大的优胜者。上周，有知情人士透露亚马逊将同时选定纽约和水晶城两地建立HQ2。

同时，上述报道援引知情人士表示，最终结果将于美国时间周二“官宣”。除两座入选城市外，一些其他的城市也可能收到亚马逊的邀请函，在当地开展数据中心建设、仓库建设等项目，具体形式及地点尚不清楚。

有趣的是，亚马逊在纽约“定居”后，将直接与谷歌展开竞争。 华尔街见闻曾提及，上周，谷歌刚刚公布在纽约市进行扩张的计划，预计十年内在当地新增超过1.2万名雇员，较当前的7000名雇员翻一倍。未来两巨头在纽约当地的人才争夺值得期待。

第二总部确认后，亚马逊股价并未受提振，高开低走，早盘转跌，当天开盘涨逾0.7%，盘初涨幅曾逼近1.9%，但截至更新，日内跌幅约为0.4%。

出人意料的比赛结果

一周前亚马逊意外选择两座城市的消息甫一流出就引起广泛关注，市场对此看法不一。

消息显示，亚马逊将在两地各投资25亿美元用于建设总部，同时提供25,000个就业岗位。

据华尔街日报报道，有城市官员对此表示沮丧。起初各城市争夺亚马逊的原因是希望借此吸引到50亿美元的巨额投资以及50,000个就业机会，但这一数字的“腰斩”令人失望，影响到部分城市竞选的积极性。

尽管如此，仍有城市认为“半个HQ2”也十分具有吸引力。参与马里兰州提案的蒙哥马利县经济发展公司董事长鲍勃·布坎南表示，即便早知如此，仍旧会为这一数字“惊叹不已”。华尔街见闻此前撰文解释了形如亚马逊这样的科技巨头为所在城市带来的巨大价值。

亚马逊方面，有高管表示，如果将办公室扩展到两个地点，则可能会招募到更多优秀的技术人才，与此同时，总部规模减半将有助于缓解数万名新增员工给当地带来的住房、交通等方面压力。

小城市仍有希望

今年1月份，在亚马逊的筛选后，最终留下20座城市参与下一轮的竞争。而那些遭遇淘汰的中小城市扔有一线希望和亚马逊“牵手成功”。

据华尔街日报1月报道，一些入选失败的城市表示，他们将有机会成为一些亚马逊小额投资的目的地--公司有意在各地建立数据中心和更多的仓库。亚马逊已经和一些城市接触，并于9月宣布提高仓库工人的最低工资。

这场盛大的选拔赛无论对亚马逊来说，还是对北美诸城来说，都是一个长达一年的宣传期。亚马逊选址的主要咨询公司Boyd公司负责人约翰·博伊德表示，亚马逊正在推动其自身从传统的电商公司转型成为一家跨行业并能创造巨大就业机会的科技公司，同时，这也是一个各个城市向全球的观众宣传自己的平台。

“将有一位新娘和200多位伴娘，”博伊德在1月份曾说，“对于那些不满足条件的城市来说，这仍然是一个非常有价值的过程。”

*本文来自华尔街见闻（微信ID：wallstreetcn）。