墙倒众人推：又一波分析师给苹果降级 股价跌入技术熊市

“与去年不同，我们没有看到ASP（平均销售价格）的增加提供足够抵消（销量的下降），我们预测iphone 的平均售价年增长率仅为3%，使iphone收入的年增长率为－2%。”

投资机构Guggenheim将苹果公司的股票评级从买入下调至中性。分析师Robert Cihra预计，2019年苹果iphone手机销量将下降5%，手机价格的上涨也不足以抵消销量的下降。Cihra写道：

“此外，我们看到iphone手机需求疲软的风险越来越大。中国、印度和其他新兴市场也面临着下滑，苹果公司可能需要开始考虑下调价格。”

同日，瑞银表示，考虑到美元上涨，供应商纷纷下调业绩预期，以及海外销售的压力，将iPhone 手机销量从7500万降至7350万，并将苹果公司的目标股价从240美元下调至225美元。

周一苹果供应商Lumentum下调了四季度业绩前景，表示其最大的客户之一减少了出货量，令人担忧iphone的销量正在放缓。

瑞银分析师Tim Arcuri表示，“苹果将继续面临外汇逆风，因为全球主要货币（美元）继续升值。在中国，鉴于美元兑人民币汇率，供应链的（情况）表明许多消费者将选择本土品牌的高端型号而不是XR。”

周二，投行高盛下调了明年第一财季iphone的产量和营收预期，降幅分别为6%和3%，目标股价由222美元下调至209美元。

周一，摩根大通也于本月第二次下调苹果目标价，由270美元降至266美元，认为中国等新兴市场宏观经济环境疲弱和美元走强影响iPhone销售。另一家投行，花旗也下调了苹果半导体组件供应商Skyworks Solutions的股票评级，由买入降至负面，将目标价猛砍近27%至85美元。

*本文来自华尔街见闻（微信ID：wallstreetcn）。