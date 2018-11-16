红黄蓝开盘狂泻53%两度交易中断！国务院不准民办园单独或作为一部分资产打包上市

周四，在美上市的中概教育股红黄蓝盘前股价跌幅不断扩大，一度跌约25%；此前国务院发文明确民办园不准单独或作为一部分资产打包上市，上市公司不得通过股票市场融资投资营利性幼儿园。

周四美股开盘，红黄蓝跌32%，三分钟内跌幅扩大至53%，日内首次暂停交易，暂停前股价较周三收盘价腰斩。其他中概教育股涨跌各异，博实乐教育也大跌逾27%，瑞思学科下跌4%；而朴新教育上涨6%。

（上图为周四开盘第一次熔断截图）

据腾讯新闻《一线》报道，红黄蓝CFO魏萍独家回应称，目前还没办法给出评论，内部还在紧急开会研究。对于《学前教育深化改革规范发展的若干意见》这一新政"毫无疑问支持"。

15日深夜，红黄蓝官方发布公告称，坚决支持《关于学前教育深化改革规范发展的若干意见》的颁布实施。红黄蓝始终积极响应各级教育主管部门号召，积极配合政府探索多层次办园的模式，努力为促进学前教育和民办教育的健康发展贡献力量：“我们将认真研究政策导向，时刻坚持紧跟党和国家的政策号召，努力办好人民满意的学前教育。”

稍早，国务院发布关于学前教育深化改革规范发展的若干意见，明确要求遏制过度逐利行为。意见提出，民办园一律不准单独或作为一部分资产打包上市；上市公司不得通过股票市场融资投资营利性幼儿园，不得通过发行股份或支付现金等方式购买营利性幼儿园资产。金融监管部门要对民办园并购、融资上市等行为进行规范监管。

此外，意见提出，各地要把发展普惠性学前教育作为重点任务，结合本地实际，着力构建以普惠性资源为主体的办园体系，坚决扭转高收费民办园占比偏高的局面。地方政府依法加强对民办园收费的价格监管，坚决抑制过高收费。

目前学前教育仍是整个教育体系的短板，发展不平衡不充分问题十分突出，“入园难”、“入园贵”依然是家长的一大困扰。主要表现为：学前教育资源尤其是普惠性资源不足，政策保障体系不完善，教师队伍建设滞后，监管体制机制不健全，保教质量有待提高，存在“小学化”倾向，部分民办园过度逐利、幼儿安全问题时有发生。

资本逐利是罪魁祸首？

近年来，教育市场呈现一片繁荣景象。有数据显示，在过去5年中，全球教育科技以及市场投融资达到150亿美金，10家教育科技独角兽企业融资超过总体融资的20%。

自2017年开始，美国资本市场迎来了K12培训机构的上市热潮，安博教育、博实乐教育集团、红黄蓝等培训机构在美国纷纷成功上市，包括红黄蓝在内的培训机构在上市之前都得了美元的融资。

就红黄蓝来看，该公司于2008年宣布完成Hagerty公司1000万美元的A轮融资；2011年11月宣布完成由纪源资本领投、银瑞达亚洲和和通集团跟投的2000万美元的B轮融资。

此外，根据以往的业绩报告来看，多家上市公司涉及幼儿园业务。据证券时报统计，上市公司半年报中，威创股份旗下的幼教品牌共管理和服务接近5200家幼儿园；秀强股份直接运营管理的早教中心及幼儿园近100所。此外，群兴玩具今年7月披露公告，共同参与设立群兴彩虹蜗牛幼儿园并购基金，公司出资2000万元，用于收购40-50家直营幼儿园。

在原先的学前教育市场，一直存在配套基础设施不完善和师资力量短缺的问题，但随着资本的强势介入和助推，基础设施问题迎刃而解，以红黄蓝为代表的学前教育市场开始了跑马圈地式的快速增长。

然而，随着各类民营K12机构快速扩张，整个学前教育行业不断暴露出矛盾和问题，甚至不乏恶劣的虐童事件，这引发公众的声讨和质疑。有分析认为，在表面的快速扩张背后，是优质从业人员和师资力量的缺失和匮乏，以及整个学前教育行业过度逐利行为的加剧，这是监管的缺乏和“失明”。

日前发布的《2018年教育行业蓝皮书》显示，2017年全国教育经费总投入为42557亿元，同比增长9.43%，其中，学前教育拔头筹，增长最快。

*本文来自华尔街见闻（微信ID：wallstreetcn）。