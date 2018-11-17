重大违法退市新规16日施行 当晚深交所对长生生物启动强制退市机制

11月16日，深交所发布《深圳证券交易所上市公司重大违法强制退市实施办法》（《实施办法》）及深交所股票上市规则和退市公司重新上市实施办法的修订版，自发布日起施行。深交所发言人就《上市公司重大违法强制退市实施办法》及修订相关规则答记者问时明确表示：

《实施办法》在“重大违法强制退市”的定义和情形列举中纳入了“五大安全”的相关内容即涉及“五大安全”的重大违法行为，情节恶劣，严重损害国家利益、社会公共利益，或者严重影响上市地位的，其股票应当被退市。深交所高度重视上市公司涉及“五大安全”的信息披露行为，做好定期排查，督促公司提示相关风险，针对违法违规行为及时启动纪律处分、严肃处理。

当晚深交所宣布，根据上述实施办法，长生生物可能触及重大违法强制退市情形，深交所启动对长生生物重大违法退市机制。该司股票将于新规发布日16日后的次一个交易日起停牌，深交所上市委员会十五个交易日内形成初步审核意见，将根据相关规则作出是否对其股票实施重大违法强制退市的决定。

此后，*ST长生宣布，因长春长生的违法行为，公司存在被暂停上市或终止上市的风险。为维护广大投资者利益，防止公司股价异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于11月19日（下周一）上午开市起停牌。

*ST百特后宣布，经公司申请，公司股票已于2018年8月17日开市起停牌。根据通知，公司股票继续维持停牌状态。因公司股票已依据原规则交易满三十个交易日，如深圳证券交易所依据新规决定对公司股票实施重大违法强制退市，在暂停上市前，不再给予我公司股票三十个交易日的交易期。停牌期间，若公安机关决定不立案或者撤销案件，人民检察院作出不起诉决定，或人民法院作出无罪判决，公司将向深圳证券交易所申请恢复股票正常交易。

长春长生退市不算意外，今年7月中旬爆出“疫苗门”后，当月27日，中国证监会发布修改后退市规则，对现行涉及重大违法公司的强制退市规定作出修改，明确规定将涉及国家安全、公共安全、生态安全、生产安全和公众健康安全等领域的重大违法行为，纳入到重大违法公司强制退市的情形中来。这一修订被广泛认为是为长生生物“量身打造”的。有分析称，*ST长生退市结果基本已定，但“危害公众健康安全”一个理由就足以将其逐出A股市场。

然而，自11月5日复牌以来，经历了三天跌停后，上周四该公司股票上演“地天板”。在深交所发文当天，16日早间，*ST长生股价连续第七个交易日触及涨停。该公司15日晚间披露股价异动公告，表示目前没有任何应予以披露而未披露的事项。

对于为何长春长生必然退市为何仍在复牌后连涨，华创证券知了研究院贝塔团队首席投顾王曦认为，前期资金被套深重，开板复牌后被套资金必然选择震荡拉高，择机出货进行自救，类似于之前乐视网及重庆啤酒的走势。同时该股关注度较高，涨停之后容易引起媒体跟踪报道，形成眼球效应，更加吸引胆大的资金进入进行操作。

以下为11月16日晚间深交所发布的深交所启动对长生生物重大违法强制退市机制全文：

2018年10月16日，长生生物科技股份有限公司（以下简称长生生物或公司）的主要子公司因违法违规生产疫苗，被国家药品监督管理部门作出吊销药品生产许可证的行政处罚决定，并处罚没款91亿元。长生生物主要子公司存在涉及国家安全、公共安全、生态安全、生产安全和公众健康安全等领域的重大违法行为。根据中国证监会《关于修改<关于改革完善并严格实施上市公司退市制度的若干意见>》、深交所《上市公司重大违法强制退市实施办法》（以下简称《实施办法》）第五条第二款以及《关于发布<深圳证券交易所股票上市规则（2018年11月修订）><深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018年11月修订）><深圳证券交易所上市公司重大违法强制退市实施办法><深圳证券交易所退市公司重新上市实施办法（2018年修订）>的通知》（以下简称《通知》）第二条的相关规定，长生生物可能触及重大违法强制退市情形，深交所启动对长生生物重大违法退市机制。 根据《通知》第四条的规定，公司股票将于《实施办法》发布后的次一交易日起停牌，并作为深交所上市委员会十五个交易日内作出独立的专业判断并形成初步审核意见的起算时点。后续，深交所将根据相关规则作出是否对其股票实施重大违法强制退市的决定。如果决定对长生生物股票实施重大违法强制退市的，根据深交所《股票上市规则》的规定，将依规依序对公司股票实施退市风险警示、暂停上市和终止上市，上述退市风险警示期间为三十个交易日，暂停上市期间为六个月。深交所作出终止上市决定后，公司股票交易进入退市整理期，交易期限为三十个交易日。 深交所将在中国证监会领导下，切实担负起一线监管法定职责，认真履行退市主体责任，维护退市制度的严肃性和权威性，严把退市制度执行关，针对严重危害市场秩序、严重侵害群众利益、造成恶劣社会影响的重大违法公司，坚决做到“出现一家、退市一家”，净化市场环境，提升市场质量，形成优胜劣汰的市场生态。

以下为深交所新闻发言人就发布《上市公司重大违法强制退市实施办法》及修订相关规则答记者问全文：

*本文来自华尔街见闻（微信ID：wallstreetcn）。