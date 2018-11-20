比特币跌10% 盘中跌破5000美元创13个月新低

Coindesk报价也显示，比特币盘中最低触及4951.47美元。这代表，过去七天比特币跌超21%，今年以来累跌超62%。由于比特币跨过1万美元关口发生在2017年感恩节之后，目前与去年同期相比，比特币跌超30%。据CNBC观察，CME和CBOE比特币期货也创下去年12月推出后最低。

华尔街见闻会员专享文章《平静了两个月后，比特币用放量暴跌选择了方向？》曾提及，从基本面上看，数字加密货币集体大跌和BCH于11月15日进行第二次硬分叉有关。

按照设计路线图，每隔六个月就会对BCH进行一次硬分叉。BCH在2018年5月份完成了第一次硬分叉，各开发团队在分叉时达成了共识，没有产生新的分叉币，将区块的大小从8M提升到了32M。

本质上，比特币之于其他数字加密货币的伟大之处在于通过哈希碰撞，凭空创造出了供应的稀缺性。但其他数字加密货币每分叉一次，扩容几倍，就会导致稀缺性越来越差。

而这一次BCH面临硬分叉，本质是受到澳大利亚人Craig Steven Wright（人称“澳本聪”）的搅局，令BCH社区面临分裂的局面。

而且，一些金融媒体和机构集体看衰比特币为首的加密货币，加剧了市场卖出的压力。

《福布斯》周一报道，毕马威（KPMG）上周警告称，在比特币和其它加密货币尚未被归类为法币的情况下，将其用作储值货币是件“蠢事”；加密货币及其资产繁荣需要的“制度化”管理，原本预计今年能实现，但依旧没有看到具体措施落地，因此全球的银行和金融机构都在观望，等待监管机构的行动。

彭博分析师甚至预测，比特币价格可能跌至1500美元，比当前水平下跌超过70％，这加剧了投资者对比特币的负面情绪。

英国《金融时报》记者Jemima Kelly一直以来都不看好加密货币。Jemima Kelly说，可以无限复制的东西必然缺乏长期价值，无论加入多少花里胡哨的东西，都是徒劳。

*本文来自华尔街见闻（微信ID：wallstreetcn）。