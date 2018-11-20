Facebook最高层陷内讧？媒体称桑德伯格担心工作不保

《华尔街日报》报道称，扎克伯格认为桑德伯格应该更有效地平息公众的“歇斯底里”，并更积极地分配资源来监控网站上的内容。

上周五，桑德伯格接受哥伦比亚广播公司采访时表示，她有一份“非常重要的工作”，并对扎克伯格和Facebook有“非常重要的责任”。

今年早些时候，剑桥分析被发现不正当地获取了数百万Facebook用户的敏感信息。这引发了人们对Facebook监管第三方开发商、基于广告的商业模式以及公众透明度的质疑。

在剑桥分析丑闻爆发后，Facebook被指责成为假新闻的传播平台，并被俄罗斯用于干预美国政治。桑德伯格随后接受多家媒体采访，并代表Facebook出席国会听证。

四月，桑德伯格誓言要解决科技集团不断增长的问题，并表示对于诸如假新闻和俄罗斯平台干扰等不良行为，自己感到“巨大的责任”。

而就在前一天，扎克伯格表示：“我创建了这个地方，我运营这里。我对这里发生的事负责。”

与此同时，一些民主党参议员联手呼吁司法部扩大对Facebook和剑桥分析的调查。

他们希望研究，Facebook是否因呼吁加强监管的报复政府官员，而违反了竞选财务法。参议员们表示：“民选官员和公众都有权质疑Facebook是否有能力规范自己的行为”。

*本文来自华尔街见闻（微信ID：wallstreetcn）。