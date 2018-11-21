德银或涉丹麦“千亿”洗钱案 股价暴跌再创历史新低

德银的法律麻烦似乎还远没有结束。在公司可能牵涉丹麦银行爱沙尼亚分行洗钱案消息传出后，公司股价再创历史新低。

市场分析称，现阶段德银不是任何调查的对象。但考虑到现在的市场情绪，即使是最微小的负面消息也足以损害公司的股票。

丹麦最大银行--丹麦银行此前牵涉“千亿”欧元洗钱案。调查发现，该行通过其在爱沙尼亚的分行帮助俄罗斯的犯罪团伙洗钱。丹麦银行拥有丹麦全国三分之一的存款，洗钱案对丹麦银行业安全稳定、甚至丹麦经济产生严重影响。

丹麦律师事务所Bruun＆Hjejle发布内部审计结果显示，该行目前共有2340亿美元的“可疑”资金。

内部调查覆盖1.5万名客户，丹麦银行官员预计，2007年至2015年间，即大部分洗钱事件发生的时期，该行与6200名“可疑”客户开展了业务。

彭博报道提到，丹麦银行可能面临高达40亿克朗（6.3亿美元）的罚款。这将是丹麦有史以来最高的罚款规模。

丹麦政府目前正与爱沙尼亚和美国共同调查该行。

丹麦银行的洗钱丑闻是欧洲历史上最大的洗钱案之一，欧盟竞争专员Margrethe Vestager称其为“千兆级别的丑闻”。此前德意志银行和荷兰国际集团（ING）均曾发生类似事件。2017年1月，英美监管部门因德银参与俄罗斯100亿美元洗钱案，对其罚款6.3亿美元；今年9月，因多年来未能阻止洗钱，ING同意支付7.75亿欧元罚金。

*本文来自华尔街见闻（微信ID：wallstreetcn）。