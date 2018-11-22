媒体：美联储可能最早在2019年春季暂停加息

报道称，美联储12月加息几乎已是毫无悬念，不过有关暂停紧缩的讨论将从明年3月份会议开始变得活跃起来，到明年6月肯定会更活跃。

美元指数则跌至季度低点。

上周，在参加达拉斯联储组织的活动，美联储主席鲍威尔对未来美国经济与加息路径展望释放出微妙信息。

鲍威尔暗示出了2019年暂停加息的条件，即美国经济将面临三大阻力：全球需求放缓、财政刺激消退，以及加息对经济的滞后影响。

鲍威尔表示，美国楼市增速放缓，以减税和增加财政支出为主要形式的财政刺激可能从明年起逐步消退。美联储的目标是保持经济增长，同时保证通胀受控和确保金融稳定。

“美联储会继续监控金融状况，我们不得不思考还能加息多少，以及加息的幅度与节奏。我认为，我们要采取的路径是非常小心地审视市场、经济、商业联络人如何回应货币政策。 我们的目标是延续美国经济复苏，并且保持失业率和通胀处于低位，这是我们考虑问题的思路。 但是全球发生了什么也非常重要。美联储正在密切关注全球经济增速的温和放缓，去年全球经济协同复苏为美国经济提供了重要推助力。今年这种协同增长一点一点退场，尽管还是坚实的增长，但越来越多的迹象显示有一些放缓，这一点令人担忧。(或译为“关切”，英文原文是：it is concerning) 未来几年美国经济增速可能会放慢，一个风险来自国内的财政刺激作用消退，另一个挑战来自美国经济持续超过全球其他地区，给一些发展中经济体带来压力，可能来自更强劲的美元。”

实际上，多名美联储高管最近在公开讲话时释放出类似信息：美联储“二把手”、副主席Richard Clarida称，近三年的加息已令美联储的短期利率接近中性水平，这将成为未来考虑货币政策的一个关键因素，未来加息将取决于经济数据；明年FOMC票委、芝加哥联储主席Charles Evans也强调：“我们现在处于需要特别依赖数据的时刻。”

摩根士丹利首席经济学家Chetan Ahya指出，美联储的口风上出现微妙变化，这些变化在于：

更加强调要看数据，同时透露出在实现中性利率之后政策决定上会有一定灵活性。

不过值得注意的是，尽管传递出的信号在变化，但这并不意味着市场就可以开始期待美联储改弦易辙。Ahya指出，在全球经济持续增长的背景下，正如摩根士丹利首席美国经济学家Ellen Zentner预计，美联储会保持目前的加息路径，直到利率升至它所认为的中性区间，随后才有可能暂停加息，而这要在今年12月以及明年3月和6月这三次加息之后才会发生。

对于投资者来说，Ahya指出，这意味着未来之路依然会相当“颠簸”。报告写道：

自全球金融危机以来，央行提供了充裕的流动性，现在市场需要断掉对此的依赖了。 不管喜欢还是不喜欢，波动性都已经回归了。

*本文来自华尔街见闻（微信ID：wallstreetcn）。