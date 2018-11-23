刘强东案件出现关键证物 外媒持续关注或改变舆论风向

原告女子称自己曾乞求刘强东

路透社记者向美国警方申请听取了问审录音。在录音中，原告女子说，在美国当地时间8月30日晚宴会之后，她与刘强东共乘一辆黑色专车，在车上刘强东试图脱她的衣服。华裔女子说："我乞求他，'别那样做，你有妻子和孩子，他不听我的。"

当时车上还有他人。女子称当晚刘强东在她的寓所将她强奸。

随后，她向警方报警，但她担心遭到刘强东的报复，并未讲出全部事实。之后，她又在一名大学管理人员的帮助下再次报警。于是，刘强东被亨内平县(Hennepin County)警方拘留。

消息传到中国后，很快发酵为公众事件。

刘强东曾寻求和解

根据原告女子的律师Wil Florin向路透社的讲述，事发当晚，一位名叫Alice Zhang的女子自称是刘强东的私人助理，将醉酒的原告女子送上了黑色专车。这位张助理本要坐于两人之间，刘强东说"不要碍事"，于是张助理坐在了前排。

当刘强东在后座骚扰原告女子时，这位张助理打开了收音机，并收起了后视镜。

张助理与司机将原告女子与刘强东送到了女子的公寓，两人离去。刘强东则在原告处待了4个小时，并且还洗了澡。

这位女子后来对警方称，她保存了床单上的精斑作为证据。

事后，刘强东的一位私人助理Vivian Yang曾请人进行调解，调解人是卓越集团董事局主席李华。李华与刘强东一样参与了明尼苏达大学的培训课程。

不过原告女子拒绝让李华参与调解，要求直接与刘强东对话。

"微信聊天记录显示，Yang最终还是同意带刘强东来与这位女生在明尼苏达大学卡尔森管理学院见面，时间是周五晚上10:30左右。刘强东到达时，这位女生正在向警察陈述。警方在晚上11点左右逮捕了刘强东。"

刘强东被捕照

对于原告女子第一次没有告诉警方实情，并有和解的举动，Florin回应说："没人能完全理解一名强奸受害者最初经历的情感风暴" "不情愿、恐惧和困惑都很常见。"但有法律专家认为这可能影响检方起诉的意愿。

目前，路透社没有联系到这两位助理及李华，无法从侧面证实这些话。

外媒持续关注 京东股价持续下跌

京东集团是中国著名的电商公司，具有巨大的影响力。同时，它还在美国股票市场上市。作为创始人和领导者的刘强东发生这样的事情，令中国商界震动。

在刘强东的新闻传出不久，京东集团最重要的竞争者阿里巴巴集团，其创始人马云宣布一年后退休。虽然马云并不承认自己的决定受到此事的影响。

在路透社的文章中这样说："刘强东被捕事件发生后，京东股价已下跌逾三分之一。刘强东仍牢牢控制着这家他一手创办的公司。京东2017年的净营收达到557亿美元，合作伙伴包括Alphabet (GOOGL.O)旗下谷歌、沃尔玛(WMT.N)和腾讯控股(0700.HK)等知名企业。"

根据中国媒体观察，此次事件发生后，京东活跃用户同比增长14.6%，季度首次环比减少860万。

巧合的是，在2018年11月电商促销活动来临时，京东化妆品销售出现歧视女性的广告语，此事曾被网友与刘强东涉嫌性侵案件相提并论。

数日前，刘强东现身京东第三季度财会，声称："现在整个京东集团的管理团队已经成型且非常稳定"。

在此背景下，外媒对此事的持续关注本身，就让中国读者非常关注。

本文转载自财经时报，阅读原文请点击这里。