中兴之后下一步 美国动员盟友弃用华为

在中兴之后，美国似乎又开始将目标瞄向了中国另一通信巨头。

新华社报道提到，根据协议，中兴公司支付10亿美元罚款，另外准备4亿美元交由第三方保管，然后美国商务部才会将中兴公司从禁令名单中撤除。

7月12日，中国商务部官网发消息称，美国商务部表示，美国已经与中国中兴公司签署协议，取消禁止美国供应商与中兴进行商业往来的禁令，中兴公司将能够恢复运营，禁令将在中兴向美国支付4亿保证金之后解除。

7月14日，中兴通讯在官方微博和微信同时发布简短有力的声明：“满怀信心，再出发！”以此宣告公司正式重整旗鼓。

就在前一天的7月13日晚间，中兴通讯发布了2018半年度业绩预告显示，公司上半年遭遇惨重亏损。报告期内，中兴预计亏损70亿元-90亿元，较去年同期的盈利22.93亿元同比下降405.29%-492.52%。

对于业绩降幅较大的原因，中兴通讯在公告中解释称：

1、本公司于2018年5月9日发布《关于重大事项进展公告》，由于本公司主要经营活动无法进行导致的经营损失、预提损失； 2、本公司于2018年6月12日发布的《关于重大事项进展及复牌公告》所述的10亿美元罚款。

*本文来自华尔街见闻（微信ID：wallstreetcn）。