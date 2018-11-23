中兴之后下一步 美国动员盟友弃用华为

在中兴之后，美国似乎又开始将目标瞄向了中国另一通信巨头。
《华尔街日报》周四援引知情人士称，美国正试图动员盟友避免采购华为设备，针对部分大量使用华为设备的国家，包括德国、意大利和日本，美国官员已与当地相关部门接触，告知他们美方认为使用华为设备存在网络安全风险。报道还称，对于弃用中国设备的国家，美国在考虑对他们的电信业发展增加资金支持。
此前，中国最大的通信设备上市公司中兴通讯因美国出口禁令而遭遇惨痛损失。新华社报道曾提及，4月16日美方对中兴发出禁令，随后中美进行多轮磋商，到了6月7日美国商务部宣布与中兴通讯达成和解协议。
新华社报道提到，根据协议，中兴公司支付10亿美元罚款，另外准备4亿美元交由第三方保管，然后美国商务部才会将中兴公司从禁令名单中撤除。
7月12日，中国商务部官网发消息称，美国商务部表示，美国已经与中国中兴公司签署协议，取消禁止美国供应商与中兴进行商业往来的禁令，中兴公司将能够恢复运营，禁令将在中兴向美国支付4亿保证金之后解除。
7月14日，中兴通讯在官方微博和微信同时发布简短有力的声明：“满怀信心，再出发！”以此宣告公司正式重整旗鼓。
就在前一天的7月13日晚间，中兴通讯发布了2018半年度业绩预告显示，公司上半年遭遇惨重亏损。报告期内，中兴预计亏损70亿元-90亿元，较去年同期的盈利22.93亿元同比下降405.29%-492.52%。
对于业绩降幅较大的原因，中兴通讯在公告中解释称：
1、本公司于2018年5月9日发布《关于重大事项进展公告》，由于本公司主要经营活动无法进行导致的经营损失、预提损失；
2、本公司于2018年6月12日发布的《关于重大事项进展及复牌公告》所述的10亿美元罚款。
*本文来自华尔街见闻（微信ID：wallstreetcn）。